Así luce en la actualidad el actor de 'Lucas Batalla' en "¡Vivan los niños!"

Sin duda alguna, uno de los personajes más queridos y emblemáticos de la exitosa telenovela infantil Vivan los niños es ‘Lucas Batalla’, el robusto alumno de segundo grado de primaria de la escuela Patria Unida bajo la tutela de la comprensiva maestra ‘Lupita’.

Con sus ocurrencias, su gran sentido de protección hacia sus amigos y su icónica frase “me suda el cerebelo”, ‘Lucas’ se hizo inolvidable en la generación de niños en 2002 que no se despegaba del televisor para seguir de cerca las aventuras y travesuras de los estudiantes de este colegio.

El talentoso actor detrás del popular jovencito era el mexicano Andrés Márquez, quien con apenas 7 años hizo su debut en este remake de Carrusel, donde además derrochó talento con su interpretación y alcanzó una fama instantánea.

En esa época, Márquez apenas estaba iniciando sus estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) infantil, lugar donde afortunadamente fue reclutado pues encajaba perfectamente con el perfil que buscaban para el pequeño ‘Batalla’.

“Yo llevaba un par de meses estudiando en el CEA Infantil. Recuerdo que ahí fueron a buscar algunos perfiles y yo cubría muy bien el del personaje de ‘Lucas’. Asistí al casting, callback y después estuvimos en un taller donde teníamos que crear a nuestros personajes. Fue un proceso de 2 o 3 meses, si no mal recuerdo, y después de eso fue que nos avisaron quiénes éramos los que habíamos quedado en el proyecto”, rememoró en una reciente entrevista a People En Español.

No obstante, desde que este teledrama se estrenó hasta la actualidad, han pasado 18 años. Ahora, Andrés tiene 26 y además de la actuación, se ha especializado en otros ámbitos de las artes audiovisuales. Mira cómo creció y a qué se dedica la actualidad.

La actualidad del eterno ‘Lucas Batalla’ de Vivan los niños

Tras su participación en Vivan los niños, el entonces pequeño Andrés Márquez continuó su carrera en la televisión con participaciones en diversos proyectos de Televisa mientras continuaba con sus estudios, la única exigencia de sus papás para que siguiera en el medio artístico.

“Participé en más proyectos dentro de Televisa, también hice algo de teatro, cine y lo que siempre siguió fue la escuela. La única regla que tenían mis padres conmigo para poder seguir actuando era que nunca descuidara mi escuela y así fue durante muchos años y muchos proyectos”, contó a People en Español.

De acuerdo a Imdb, algunos de las producciones en las que participó tras ser alumno de la maestra ‘Guadalupe Gómez’ fueron La madrastra, Mujer, casos de la vida real, El viaje de Teo, Vecinos y La rosa de Guadalupe. La última aparición que hizo fue en Blackthorn, en 2011, destacó el sitio web.

En la misma conversación con la revista, el ahora cineasta y fotógrafo enfatizó que su vida cambió “muchísimo” a raíz de su participación en la novela producida por Nicandro Díaz.

“A partir de ahí participé en más proyectos, cada vez me exigían más en cuestión artística y personal, entonces ha sido un desarrollo y crecimiento desde hace mucho años que me ha servido para ser yo el día de hoy”, afirmó Andrés, quien además recordó cómo fue alcanzar la fama a tan temprana edad.

“Fue muy raro porque sucedió muy rápido. De pronto todos sabían quién era yo, sin ser yo, me ubicaban pero no era a mí, sino a ‘Lucas’. No sé, fue algo raro, pero también tenía su encanto. Afortunadamente tengo una familia que siempre estuvo detrás de mí recordándome quién soy y el lugar que tengo dentro de los círculos donde me desenvolvía y eso es algo que siempre les estaré agradecido. No sé qué sería de mí hoy sin ellos”, enfatizó.

En cuanto a su paso en la producción, aseguró al medio tener muchos recuerdos especiales pero los que guarda “con mucha alegría” son aquellos días en los que les “tocaba grabar los videoclips de las canciones que llegábamos a cantar durante la novela”.

“Eran muy divertidos porque la dinámica era muy diferente a cualquier otra escena o momento de la novela y los sets eran casi siempre una locura”, comentó.

Hoy en día, Andrés luce un aspecto lógicamente muy cambiado y dejó atrás el tierno rostro de niño por el de un hombre que luce un singular bigote. En su cuenta en Instagram, ha registrado este crecimiento personal y profesional a lo largo de los años con decenas de fotografías donde no solo muestra sus cambios físicos, sino que también se expresa a través de su arte.

De igual forma, aunque no se lo ha visto actuar más, no ha abandonado las producciones audiovisuales.

“Estudié cinematografía y poder hacer día a día algo que me permita crear cosas es increíble para mí. Los últimos años he estado muy involucrado en producciones teatrales y también haciendo mucho contenido audiovisual de todo tipo”, comentó a la publicación.

Asimismo, sobre sus proyectos a corto plazo, adelantó que está en “proceso de edición” de su primer fotolibro. Igualmente, se encuentra “desarrollando algunos proyectos con amigos, otros personales y buscando más cosas que me vuelen la cabeza”.

A pesar de que han pasado casi dos décadas de Vivan los niños, confiesa que verse en la pantalla “siempre ha sido algo que me cuesta mucho”.

“Ya tiene bastante tiempo que no veo algún capítulo completo o escenas completas de la novela, pero generalmente cuando veo escenas donde participé siempre recuerdo lo que hicimos para que se lograra, entonces con las escenas se vienen olas de recuerdos, sensaciones y emociones, pero en general es muy lindo ese proceso y lo recuerdo con mucha alegría”, destacó por el lado positivo al medio.

Por la otra parte, la negativa, admitió: “Aunque también es duro a veces porque se activa el juez interno y comienzo a ver cosas que de pronto creo pude haber hecho mejor o comunicar un poco más de qué trataba la escena o lo que pasaba por la mente del personaje en ese momento”.

Sin embargo, para él ser parte de la exitosísima producción infantil Vivan los niños sigue siendo una vivencia maravillosa.

“Fue una experiencia increíble que cambió mi vida en muchos sentidos”, reiteró. “Ser parte de un proyecto donde realmente se forma una unión entre todos es algo que pocas veces sucede y creo que fuimos muy afortunados de que sucediera así”, concluyó.

Sobre sus planes en el plano actoral, Andrés compartió en otra conversación con el medio que será parte de OPS, un proyecto que reúne al elenco infantil principal de Vivan los niños con una nueva historia.

"Un elenco que ya conocen pero con historias completamente diferentes. Este proyecto habla de las complicaciones que conlleva el ser adulto, tener problemas nuevos que solucionar, aprender y crecer junto a tus amigos y cómo un reencuentro se puede volver algo personal y cambiarte la vida", explicó Márquez.

Hasta el momento, se desconoce cuál es la fecha de estreno de la producción que se verá en YouTube, pero queda claro que el joven artista está muy involucrado en todo el proceso de creación.

