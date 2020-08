Mira por qué Beasts Of no Nation es considerada una de las mejores películas originales en streaming

La historia que se desarrolla en un pueblo africano que es víctima de la Guerra Civil y que lleva por nombre Beasts Of no Nation, se ha convertido en una de las historias originales de Netflix más importantes debido a su fuerte temática y a la calidad interpretativa de cada uno de sus personajes. Es por ello, que las páginas especializadas IMDb y Rotten Tomatoes le dan las más altas puntuaciones, ya que la consideran una de las mejores películas de esta plataforma streaming. De ahí que te demos las razones para no perdértela.

Beasts Of no Nation es considerada una de las mejores películas originales de Netflix

Esta historia muestra el lado más humano y cruel por el que tienen que pasar los pueblos que en medio de los conflictos sociales deben salir adelante y luchar por sus ideales. Además, es una mirada muy cercana a cómo los niños deben dejar de jugar con sus juguetes y disfrutar de su infancia para prepararse al lado rudo de la guerra y otros conflictos, inclusos raciales.

De ahí que las páginas especializadas IMDb y Rotten Tomatoes le otorguen las siguientes calificaciones: 7.7 y 92 % respectivamente, pues esta historia dirigida por Cary Joji Fukunaga narra la vida del pequeño Agu, un niño africano que es separado de su madre y que perdió al resto de sus familiares, se ve en la obligación de sumarse a las filas del ejército para sumarse a un sinfín de batallas para las que fue adiestrado hasta para matar.

El drama, la acción y las más rudas escenas son la clave de esta película que se estrenó en 2015 y desde entonces ha sido premiada en el Festival de Cine de Venecia y ha sido reproducida en los más importantes eventos cinematográficos de la industria, llevándose así las mejores críticas por su mensaje lleno de reflexión y cese a los conflictos armados.

