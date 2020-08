Céline Dion reaparece e impacta a sus 52 años luciendo unas piernas tonificadas con un body dorado metálico del futuro

View this post on Instagram

“When you take my hand you hold my heart / And I know everything will be alright” I hope your week is off to a great start! ❤️ – Celine xx… . “When you take my hand you hold my heart / And I know everything will be alright” J’espère que vous avez un bon début de semaine ! ❤️ – Céline xx… . Link in bio / lien dans la bio . #MondayMotivation #courage #celinesongs #FallingInLoveAgain