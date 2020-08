Khloé Kardashian es pura sensualidad con un top oversize que combinó con sus botas preferidas de terciopelo hasta los muslos

Khloé Kardashian deslumbró con un outfit modernos y versátil con el que enamoró a sus fans, por su practicidad para lucir un encantador top oversize.

La propietaria de Good American se vio encantadora con un calzado muy original, de sus favoritos en su armario, unas botas estilo mosqueteras que le llegaban hasta el muslo.

Foto/Pinterest

Carmen Villalobos seduce bailando con un mini top trenzado, mientras presume su discreto tatuaje que enamora a sus fans La barranquillera enamoró con sus movimientos al ritmo de la canción de Camilo

La ex pareja del jugador de baloncesto de la NBA, ha sido noticia en estos meses de cuarentena después que es conocido que Tristan Thompson ha pasado mucho tiempo en la mansión de la joven modelo de 36 años, compartiendo momentos de diversión junto a su pequeña True.

Foto/Pinterest

Los rumores de que la pareja se reconcilió se han despertado en estos meses por la cercanía que han establecido. Sin embargo, Khloé ha manifestado en diversas oportunidades que solo siguen siendo muy buenos amigos y que no hay ningún interés de que pase a otro plano.

La infidelidad del reconocido deportista puso fin al romance de la pareja, cuando Khloé Kardashian descubrió que la había engañado a pocas semanas del nacimiento de su hija.

Un top que revela los atributos de Khloé Kardashian

Esta vez Khloé Kardashian se lució en un look irresistible con el que salió después de grabar varios capítulos del reality show ‘Keeping Up With The Kardashian’ , junto a su madre Kris Jenner y su hermanas Kim y Kourtney Kardashian.

Foto/Pinterest

La hermosa modelo irradió elegancia con su mini vestido holgado de color negro, con el que se veía muy sensual con su hombro al descubierto.

Foto/Pinterest

Sin ninguna duda, Khloé se vio imponente con el top oversize y sus botas terciopelos que le llegaban hasta los muslos con un detalle, que el cierre del calzado, en un dorado brillante, se encuentra en la parte

Las botas de la estrella del programa estadounidense de las socialités, dejó entrever sus piernas muy tonificadas entre las botas y su mini vestido.

Foto/Pinterest

El cabello también fue otro detalle para su outfit, un peinado al estilo cola de caballo extra alta y muy de moda, le dio estilo y elegancia. El color de uñas, verde neón, le dio un toque bien cool a su look.

Khloé también eligió un par de grandes gafas de sol, un delicado collar de cadena de oro y labios de color rosa oscuro para pulir su piel bronceada.

Foto/Pinterest

Kourtney Kardashian derrocha elegancia en una coqueta mini falda de lana y playera blanca combinada con sandalias trenzadas La empresaria lució hermosa en outfit que dejó ver sus tonificadas piernas

Te recomendamos ver: