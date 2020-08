Video: Así se vivió el dueto entre Belinda y Christian Nodal en La Voz

Belinda y Christian Nodal ya no esconden su amor, bastó para que Nodal lo hiciera público hace unos días, para que la pareja diera rienda suelta a los intercambios de cariño.

Ambos han dado rienda suelta a los comentarios en redes sociales de cuanto se aman, y de que se encuentran muy felices juntos. Y es por eso que el dueto de esta noche en el show de La Voz, era uno de los momentos más esperados.

De los besos que te di… sin beso

Ambos de apoderaron del escenario del reality show para entonar De los besos que te di.

Belinda dijo que eligieron esata canción porque desde hace un año que la escuchó le gustó mucho, pero pese al título, dejaron a los fans con ganas de ver un beso durante la interpretación.







Antes del musical, Belinda comentó que cuando supo que Nodal iba a estar de coach junto con ella en La Voz, de inmediato pensó "yo quiero cantar esa canción con él".

Ya nos están preparando y advirtiendo que se viene lo #Machin mi Beli y Nodal 💃🏼🕺🏾 💥#LaVozVencedora #EquipoBelinda pic.twitter.com/WcFSY1CKuI — claudio (@claudio_0) August 11, 2020

Antes de este momento Belinda y Nodal se había declarado su amor en redes sociales. En su cuenta de Instagram Christian escribió:

"Lo inesperado no necesita explicaciones.Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo @belindapop. Espero y esta 'publicidad' nos dure pa toda la vida mi amor".

A lo que Belinda respondió: "Te amo".

El mensaje fue acompañado de un video donde se ve a los enamorados besándose.

