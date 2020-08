Belinda y Nodal se 'comen' a besos

Christian Nodal se desvive por su novia Belinda, y el cantante no deja de comentar las fotos que el nuevo amor de su vida publica en Instagram.

Este lunes, el cantante de regional mexicano decidió abrir la semana con mucho amor, quizá porque esta noche estrena su tema a dueto con la rubia cantante titulado De los besos que te di.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo Belinda"

Para finalizar su mensaje con una frase muy controversial: "Espero y esta 'publicidad' nos dure pa toda la vida mi amor".

De inmediato la cantante respondió: "Te amo".

Durante el breve video de 20 segundos se observa a la feliz pareja arriba de una pequeña embarcación, donde están sentados y abrazados.

La pareja demostró el momento que viven al no poder dejarse de besar y demostrar al mundo que viven a plenitud su noviazgo.

Estrenan canción De los besos que te di

La pareja estrena esta noche el tema De los besos que te di durante la emisión de La Voz Azteca, a las 19:30 horas por Azteca 𝗨no.

Comentarios en redes sociales

Los fans de ambos artistas compartieron mensajes luego de la publicación de Christian Nodal en su Instagram:

"Jajajaja Eso qué? Por qué diferente? Tiene 8 pies, 6 ojos, vuela? En qué es diferente? El amor es amor y ya".

"Termínalo ya, necesitamos buenas canciones para diciembre. Y en enero vuelven".

"Que bueno video te anda manejando mi amigo nodal".

"Belinda dentro de 5 meses amarás a otro jajajaja que bárbara".

"Belinda es un gusto verte feliz".

"Ya sabemos quien va terminar sufriendo".

"Belinda puras mentiras las tuyas eres igual que todas, ilusiona vatos".

"Me encantaaaannn así además disfruten al máximo su amor que el mundo ruedeee, los amooo".

Belinda y Christian Nodal intercambian románticos mensajes Mañana cantarán a dueto en el programa de La Voz

