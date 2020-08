Comunidad artística lamenta la muerte del productor Salvador Varela

View this post on Instagram

Se fue un gran productor de televisión y teatro, fundador y dirigente de PROTEA y socio distinguido de TEATROMEX, sin lugar a dudas una leyenda, primero destacó en TV con su agencia VARELA PUBLICIDAD y en teatro; llegó a tener 12 teatros abiertos al mismo tiempo. Un hombre íntegro. Buen amigo y solidario compañero. Lo voy a extrañar. Descanse en paz SALVADOR VARELA MANZANO. ✝️🙏🏻