Así fue el duro encuentro entre Erika Buenfil y Juan José Origel en Hoy

El fin de semana se desató una polémica entre Erika Buenfil y Juan José Origel, después de que en el programa Con Permiso, Martha Figueroa, se refirió al hijo de la actriz como “Zedillito”.

Video: Explicación de Juan José Origel sobre su polémica foto El comunicador publicó la conversación en la que Martha Figueroa le pide saber qué fue lo que pasó

Esto desató el enojo de Buenfil, por lo que arremetió contra Origel y Figueroa, de hecho Juan José declaró que había recibido amenazas de muerto por parte de los fan de Erika.

Érika Buenfil estalla por las críticas de Juan José Origel y Martha Figueroa, con mucho coraje se defendió durante un Live en Instagram. #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/BG332Wzkyd — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 7, 2020

Finalmente la actriz y Juan José pudieron conversar y lo hicieron ante las cámaras en el programa Hoy.

“Se molestó por lo que dijimos en el programa. Se habló de su hijo, yo no hablé, no dije nada del niño. Lo conozco desde chiquito, tú lo sabes. Lo acepto, dije que me chocaba el TikTok, pero que tocara otra cosa”, dijo Origel.

Ante las disculpas del comunicador, Erika declaró: “Lo único que puedo decir es que con mi hijo no. Tocar fibras delicadas de la vida personal, no sólo mías que corresponde a la vida de él… lastima y ya hiere. Lo que me lastima es cuando él me lo comenta. El enojo fue creciendo, me quedé callada. No vengo a aclarar qué se dijo…¡Con mi niño no!”, expresó.

Pepillo y Galilea intentaron defender a su Martha Figueroa, pero la actriz fue tajante: “Es un adolescente que merece respeto y que no merece ser llamado de otra manera y menos despectivamente. Marthita es muy bocona, mejor ya no decimos nada, ya lo platiqué con Pepillo y ya no quiero decir nada”, expresó a punto de llorar.

