MC Davo reflexiona sobre la música, la 'generación de cristal' y su boda

MC Davo sigue sumando números a su carrera musical, no solo con sus videos en YouTube que tienen millones de visitas, sino que después de abandonar su vida como mesero hace casi diez años, ya es reconocido en el género urbano.

El rapero tiene un estilo propio que dista de otros exponentes, entre ellos, no tener ningún tipo de tatuajes en su cuerpo y hacer letras que no son tan “explícitas”.

“Mi flow no es tan explícito, no es tan dañado, de MC Davo nunca vas a ver, bueno no digas nunca, pero no estoy acostumbrado a que me censuren, pero este nuevo video (Préndete un blunt), un remix con Dharius, C-Kan y Zimple exponentes que hicieron una película un poco explícita, nunca espere que YouTube fuera como poner una censura o una restricción de edad en el video, así que me topé con la otra cara de YouTube en el 2020”, adelantó MC Davo.

Durante la entrevista desde su casa en Monterrey, el compositor señaló que el remix Préndete un blunt, que forma parte de su producción Canciones mamalonas mostró la unión que hay entre algunos raperos en México.

“No sé si fue la combinación de voces de estilo o qué pero la canción tuvo un buen impacto, aunque hay gente que no quiere vernos juntos pero ganó la unión. Nunca se había visto juntos este combo, por ejemplo Dharius y yo somos polos opuesto, él es más loco está tatuado de todo el cuerpo y yo no tengo ninguno, somos polos apuestos; al final, cualquier colaboración provoca opiniones, morbo, cosas positivas y negativas”.

MC Davo trabaja en la maqueta de nuevo ocho temas, que sacará por mes, porque no están los tiempos para guardar los temas. Su faceta como compositor está en un buen momento y habló sobre esas críticas a las letras del género urbano.

“A esta 'generación de cristal' nada les embona, no se que sea, pero ver de repente que salen que Chespirito es el diablo (…) ¿Qué está pasando con el mundo, no se que sea, tal vez un poco de envidia de este género que sea un poco presumido, que si las cadenas, los lujos, carros, estilos de vida puede provocar una cierta envidia; se sorprenden de cómo una persona que habla de puras babosadas sea millonarios, mientras que los verdaderos filósofos andan bajan los puentes… ¡Bro, sorry! Ellos le dan a la gente lo que quieren escuchar, por eso están en el top”.

Boda en puerta

MC Davo reveló que a mediados de agosto se casará: “Hice un tema para mi boda, que es la mitad de dos mundos porque se lo dedico a mi futura esposa, es una rola muy comercial. La quiero poner en la boda, que la gente la sienta y baile… ¡Está locochona! Ella no la ha escuchado se vuelve loca por quererla escuchar, y ya le dije: 'Espérate' [risas]".

Agregó, "no quiero decir mucho porque van a empezar que si el cubre bocas, quisiera subir la fotos hasta el día de la boda, pero mi chava sube 782 fotos antes de la foto del padre echándome la bendición, por ahora ya no leo si la gente o fans están enojados… es mi vida”, dijo el rapero y adelantó que no será en Monterrey.

Top 100

El rapero disfruta que Préndete un blunt lleve una semana en el Top 100 de Spotify.

“El 99% de la veces somos tendencia número uno en YouTube, a pesar de la censura. La competencia es fuerte y a eso agrégale que si el Tik Hok y esta canción lleva un semana ahí, es un logro sin duda alguno, es mi canción con el inicio más fuerte hasta el momento. Eso me va despertando más emociones, es como si fuera mi primer canción que entra en tendencias”.

A detalle

5.33 millones de suscriptores en YouTube y más de 2 millones en Instagram

