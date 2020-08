Recuerda 5 de las escenas más memorables de “Yo soy Betty, la fea”

View this post on Instagram

#TBT ¿Recuerdas la primera vez que viste a Betty? 😂😂😂 Quién diría que todos terminaríamos enamorados de esta fea 😍 Recuerda que si estás en Colombia 🇨🇴 puedes ver todos los capítulos en nuestro canal de YouTube. #BettyLaFea #YoSoyBettyLaFea