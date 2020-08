Consuelo Duval calla bocas sobre fotos al desnudo que circulan en redes sociales

"Tengo algunas bocas que callar!? si te quieres enterar del chisme … en mi story", fue el mensaje que compartió Consuelo Duval luego de que se convirtiera en Trending Topic en Twitter de unas supuestas fotografías de ella en una playa nudista.

María del Consuelo Dussauge Calzada, más conocida como Consuelo Duval, es una actriz, conductora, actriz de doblaje y comediante mexicana de televisión, teatro y cine que decidió romper el silencio y opinar sobre las fotografías, en la que se burla del trabajo que hicieron en el montaje.

Consuelo Duval: 'Me sacaron de Televisa por andar de berrinchuda'

"¿Y mi cirugía de la panza?", "Y mi ombliguito como creció", "Dónde están mis estrías", "Ya no me como las uñas", "Aquí te falló muy cabrón el photoshop", fueron algunos mensajes que colocó en una de las imágenes que circulan en redes sociales.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram dio algunas opiniones, para los que creían que sí era ella como "Dios la trajo al mundo".

La comediante uy conductora siempre ha recibido piropos por la figura que tiene a los 51 años. Ella ha compartido fotos mostrando su cuerpo y presumiendo sus curvas.

Los comentarios no se hicieron esperar y los seguidores "reclamaron" y dieron divertidos mensajes:

"La única manera de aclarar ese problema es una foto en cueros para comparar los detalles", "Queremos evidencia", "Foto real para comprobar es show, nada que ver el Photoshop", "¿Entonces es falso el pack?", "@EugenioDerbez @AdrianUribe me pueden confirmar si es foto shop, para no estar con el pendiente", "Como dice Ludovico , federiiiiica eso es tuyo al natural".

No, no es Consuelo Duval, no me obliguen a ponerles la página de donde sacaron esas fotos ! 😒

— Carlos Ivan (@ivancar_02) August 11, 2020