"Sí hay química, nos admiramos y queremos mucho", Roger González explica su relación con El Chino

Roger González es actualmente uno de los conductores más populares de de TV Azteca, forma parte de Venga la alegría, programa en el que también participa Ismael Zhu Li, mejor conocido como El Chino, quien fue ganador de MasterChef México 2018 .

Es su publicación de hoy, la revista Tv Notas señaló que Roger y El Chino tienen una relación, y que ya tienen planes de irse a vivir juntos.

‘’Sí, anduvo por tres años con el locutor, cantante y actor Jorge Anzaldo, con quien trabajó en 2017 en la obra Hoy no me puedo levantar, y además conducían juntos los programas de radio Wake up y Duro de domar; sin embargo, nunca habló de esa relación", aseguró la fuente a la revista. Quien además explicó que Roger y El Chino comenzaron una amistad durante las emisiones de Todo Un Show para después trabajar juntos en Tres tragones, donde visitaban restaurantes junto Daniela Obregón.

Roger y El Chino fueron cuestionados sobre esta noticia, por sus compañeros Flor Rubio y Horacio Villalobos. Ambos negaron tener una relación amorosa, pero confirmaron que son grandes amigos y que hay mucho cariño entre ellos, y que además tienen proyectos juntos.

También explicaron que antes de la pandemia se iban a comer juntos por su proyecto Tres tragones, además de que sus domicilios se encuentran muy cerca. Además Roger fue contundente al decir :"Sí hay química, si nos admiramos mucho, sí queremos mucho, es un gran hermano, tenemos una relación de hermandad".

