Ana María Alvarado recibe comentarios de apoyo luego de revelar que tiene un tumor cerebral

Ana María Alvarado es una periodista mexicana del mundo del espectáculo, con una amplia trayectoria en la radio y televisión.

Estudió Ciencias y Técnicas de la Información, y ha participado en varios programas de espectáculos, entre los que se incluyen Despierta América y El Gordo y la Flaca.

Actualmente, la podemos ver y escuchar en la revista matutina de Sale el sol y el programa de radio, Todo para la mujer junto a Maxine Woodside.

Ana María Alvarado dio a conocer a través de su canal de YouTube que tiene un tumor cerebral, pero aclaró que ya está recibiendo tratamiento, porque resultó benigno; también reveló que sufre de epilepsia.

La conductora compartió que desde inicio de año comenzó a sentir algunos síntomas que la asustaron.

"En febrero tuve un ataque isquémico, pensé que eran preinfartos, pero nunca tuve ataque isquémico, sino lo que tengo es epilepsia y apenas me lo diagnosticaron, si me dio tristeza, pero con un medicamento va a estar controlado".

La periodista de espectáculos también dio a conocer que estaba preocupada por su salud, y al acudir al médico le detectaron un tumor cerebral.

"Estaba muy preocupada yo por mi salud y pensé que si me iba a ausentar un tiempo (televisión) porque tengo un tumor, si tengo uno en la parte derecha, un tumor benigno por fortuna, porque pensé que iba ser maligno. Por ahora, no me está dando problemas, pero esta ahí. No es conveniente operarlo, a menos de que crezca".

Agregó, "me habían estado dando jalones en cara y estaba muy angustiada, por eso pensé que era parálisis facial, por eso fui al doctor".

La conductora de Sale el sol agregó que por el momento no es necesario realizarse una cirugía para extirparlo.

Ana María Alvarado recibió varios comentarios de apoyo de la comunidad artística, para su pronta recuperación.

