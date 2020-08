Belinda y Christian Nodal se besan en vivo y revelan que les gustaría casarse

Belinda y Christian Nodal son una de las parejas del momento, quienes han causado polémica tras dar a conocer su romance. En diversas entrevistas los coaches de La Voz han revelado algunos detalles de su relación amorosa, que inició en dicho programa. Pero en esta ocasión, los cantantes sorprendieron al besarse en pleno programa en vivo y también dieron a conocer algunas intimidades de su relación.

Durante el programa Ventaneando, Belinda y Christian Nodal mencionaron que su primer beso fue en casa del intérprete de Adiós amor. Además confesaron que les gusta ver películas juntos y Christian Nodal reveló que sí le gustaría casarse con Belinda.

"Sí", contestó Christian Nodal ante la pregunta de si le gustaría contraer matrimonio con Belinda mientras que la cantante se sorprendió con su respuesta. "Ay ¿Si lo dices en serio o te pego?", dijo la intérprete de Luz sin gravedad.

Pero eso no fue todo, pues Belinda afirmó que le gustan los tatuajes de Nodal pero todavía no los conoce todos y sorprendió al revelar que sí se tatuaría algo referente a su relación con Nodal. "Con él sí", contestó Belinda ante la pregunta de Daniel Bisogno. Mientras que Nodal también afirmó que se podría tatuar a Belinda.

Asimismo Belinda reveló que para ella es algo nuevo hacer pública su relación. "Nos seguimos conociendo esto apenas está empezando, es una historia muy bonita, de hecho es la primera vez que yo hablo así en toda mi carrera, entonces el algo nuevo porque jamás lo había hecho antes ye me gusta hacerlo con alguien que se merece mi corazón", mencionó.

En cuanto a las críticas relacionadas a que su relación es falsa, Belinda destacó que ellos no son de ese tipo de artistas. "Siempre van a haber personas que van a hablar bien y mal y los únicos que sabemos qué está pasando realmente somos Christian y yo y con el tiempo y nuestras acciones que ni yo ni él somos ese tipo de artistas, yo llevo muchos años en esto, amo la música, amo mi carrera (…) No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos", dijo Belinda.

Christian Nodal comentó que conquistó a Belinda de manera sencilla y mencionó que desde que la conoció le impactó su belleza. "Hubo una amistad primero, ya estando aquí en La Voz me ponía muy nervioso", dijo. Además mencionó que la distancia no es un problema porque él "se la va a robar". "Me la voy a llevar para Guadalajara y de ahí a ver para dónde nos vamos", mencionó.

"Si conocieran a Belinda, ya sé que es muy bella por fuera pero si pudieran conocer lo que hay ahí dentro todo el mundo estaría perdidamente enamorado de ella", dijo Christian Nodal.

Belinda también confesó que le dijo a Christian que tenía que pedirle que fuera su novia para que continuaran con su relación. "Tienes que pedirme que sea tu novia sino no soy tu novia y me preguntó como tiene que ser verdad", dijo.

También mencionaron que él llama "ratoncita" por su orejas y su nariz respingada y ella "pandita" por sus ojeras.

