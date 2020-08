¡Se va! Dania sale de Acapulco Shore 7 tras pleito con Mane y Jawy

El pleito entre Mane y Jawy contra Dania ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues desde los primeros capítulos de Acapulco Shore 7, se pudo observar las grandes diferencias y conflictos entre los participantes del reality show. Por lo que tal parece que Mane y Jawy por fin lograron su objetivo: hacer que Dania abandonara la casa.

No te pierdas: Para las clases en casa, cuenta con las mejores herramientas

En el capítulo 11 de Acapulco Shore, Dania regresó a la casa tras el pleito que tuvo con Mane durante un antro en Mazatlán, donde Mane le dijo que jamás podrá tener la corona del programa, pues ella es la única reina. Sin embargo, Dania solo regresó para despedirse de sus compañeros, pues acompañará a su novio a una gira por Colombia.

"Vine a despedirme, a decirles que gracias por todo, fueron unas buenas vacaciones independientemente de todo (…) Creo que estoy en otra etapa totalmente, estoy enamorada, estoy feliz, mi novio vino, ayer cumplimos meses, me invitó a una gira, me voy a Colombia con él", mencionó Dania.

Asimismo mencionó que su novio David Lorduy, integrante de Piso 21 fue por ella para irse con él. "Me voy contenta", dijo Dania, quien causó polémica por su repentina salida, ya que algunos integrantes de AcaShore no le creyeron.

"¿Dania, gira con tu novio?", mencionó Nacha mientras que Karime aseguró que no le cree nada. "No le creo un carajo", destacó.

‘Acapulco Shore 7’ capítulo 10: Dania desaparece tras pleito con Mane El conflicto entre Mane y Dania no termina y sigue causando furor entre los seguidores de este reality show

Tras esta noticia Mane comentó que eso debió hacerlo desde hace tiempo. "La neta pobre vieja, si la ha deber pasado súper mal y yo si hubiera sido ella a la primera me hubiera ido y no por cobarde sino porque me quiero más yo y yo no voy a aguantar que nadie me trate como nosotros tratamos a Dania", destacó Mane.

Pero eso no fue todo, pues Mane tampoco creyó lo de la gira con su novio. "Ahora sale con que me voy de gira, estoy súper enamorada, ay quién te cree eso, nadie", mencionó.

También puedes ver: