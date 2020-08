Marlene Favela luce exquisita en un elegante vestido verde con volantes plisados

View this post on Instagram

Para ser insustituible, siempre hay que ser diferente! (coco Chanel) #marlenefavelafashion Disponible ahora link 👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻