Platanito la agarra en contra de la 'generación de cristal'

Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito está por cumplir 43 años con su personaje que ha provocado risas, reflexiones y críticas: “Desde que tenía 4 años ya me maquillaba. Antes era un juego, de hecho nunca me di cuenta o he dado cuenta, de cuándo dejó de ser un juego y se convirtió en una profesión”, señaló Sergio Verduzco.

Aunque se describe como un payaso para adultos, Platanito tiene un público diverso, ya muchos lo llaman el “Payasito de la tele”, pues desde Cepillín no había un personaje tan seguido por chicos y grandes.

“Platanito se ha vuelto un payaso o comediante mucho más seguro. Acuérdate lo que pasó hace doce años con lo de la guardería (ABC) que para mí al principio fue algo horrible, porque fui apuntado por miles de personas como el peor payaso, de cómo me había atrevido a contar un chiste de una tragedia, pero después con el tiempo la gente se dio cuenta que no soy el único que se ríe de las tragedias, de ahí viene la comedia, de una tragedia”, señaló en entrevista con Publimetro.

Agregó, “la gente se dio cuenta que nos soy un delincuente, que no cometí ningún error. Hoy en día, la gente me defiende y entiende que lo que hice no fue con el afán de burlarme , simplemente con el afán de hacer humor”.

El comediante defiende su estilo y reveló que vive sus propias tragedias, porque recientemente su mamá fue diagnosticada con cáncer.

“Recién viví una experiencia al participar en el podcast de La cotorrisa y platiqué de la tragedia, que también hay en mi familia. Les compartí que mi madre tiene cáncer, le acaban de detectar cáncer a mi mamá… imagínate somos seres humanos y nos duele, sabes que me dijo uno de los comediantes: 'Ahora resulta que la que va a usar pelucas es tú mama', es humor negro, pero hay que verlo así y en lugar de molestarme me reí, le hablé a mi mamá para contarle el chiste, y mi mamá también se rió”.

Por el momento, mantiene en pausa la gira Platanito Heavy por Estados unidos, Centroamérica y México, que espera reactivar post Covid-19.

Defenderá la comedia ante la 'generación de cristal'

“Yo a esta 'comunidad de cristal' les digo que hay muchas personas que se ofendan con los chistes, también he visto como es su vida y digo: 'No puede ser eso, es doble moral lo que tienen', pero utilizan los medios para atacar, ya no saben ni qué hacer. Hay que defender la comedia y yo la voy a seguir defendiendo como lo he hecho toda la vida”, compartió Platanito.

El artista de la comedia confesó que se ha vuelto más seguro al estar en los escenarios y tratar ciertos temas en sus contenidos.

“Defiendo al 100% la comedia. A cuántos comediantes no están atacando ya porque se viste de mujer, porque están imitando un gay , porque uno habla como gangoso, ya todo les ofende. Algunos quieren terminar con la comedia y yo no lo voy a permitir, yo voy a defender mi comedia y la comedia general…. hasta morir”.

Manda mensajes a comediantes

“Quiero invitar a mis compañeros comediantes a que se animen y se sigan uniendo para llevarle diversión a la gente online, es muy barato lo que la gente paga por un espectáculo. Hay muchos artistas que lo están haciendo, pero son muchos artistas que les da pánico, así que decirles que se avienten y vean que es una forma nueva de reinventarse y hacer espectáculo”.

Show en línea con sus chistes clásicos

Platanito se ha vuelto muy activo en la creación de contenidos en internet, al punto de hacer varios shows en línea para poder apoyar a su equipo de trabajo, pero sobre todo llevarle entretenimiento a la gente.

“Desde que empezó la pandemia, me he vuelto más activo. Creo que ahora estoy más activo que antes, porque estoy tratando de reinventarme, sacar recursos para poder vivir. Ha sido muy triste y difícil la situación, sí me ha costado mucho trabajo, pero estoy viendo cosas que están funcionando muy bien. Desde hace cuatro meses, te puedo decir que he tomado clases de diseño y cursos de producción, para hacer mis programa todos los miércoles que se llama La risa en cuarentena a través de mis redes sociales. Toda la gente que trabajaba conmigo decidió quedarse en el barco y estamos saliendo adelante juntos, ahora con los contenidos virtuales, donde fuimos de los pioneros como comediantes a empezar a hacer este tipo de show online. Ya vamos por el tercer show este 21 de agosto, donde he involucrado todo lo aprendido; por ejemplo, en mi espectáculo jamás pensé en tener elefantes, changos, pingüinos, fuego o agua, es un experimento padrísimo”.

Platanito Show Retro será totalmente en vivo y es el tercer espectáculo virtual.

“Vuelvo al Platanito clásico, el de la peluca rosa con sus trajes de payaso que todos conocen. Este show se trata de todos los chistes que hicieron famosos a mi personaje para volver a revivirlos para las nuevas generaciones y para los que son fan de Platanito que vuelvan a escuchar sus chistes favoritos, que tenía mucho que no contaba…. ¡AaaayWeeey!”.

¿Cuándo y dónde verlo?

21 de agosto, 21:30 horas por Eticket Live. Boleto: 135 pesos.

