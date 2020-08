Sylvia Pasquel agradece tener personajes más importantes y mejor paga en la pantalla

Sylvia Pasquel evitar mirar hacia atrás, porque lo que más disfruta es el presente y ver cómo sus 53 años de carrera artística han tenido una serie de logros, retos y constantes aprendizajes.

La actriz, no solo es parte de una dinastía importante en el entretenimiento en México, sino que ha logrado hacer su propio camino en el cine, la televisión y el teatro.

“El pasado 8 de agosto cumplí 53 años como actriz. Agradezco que cada vez tenga personajes más importantes, más comprometidos, con mejor paga…. también [risas], que me dan reconocimiento y popularidad, porque creo que hay tres cosas importantes para un artista: éxitos, popularidad y trabajo. Amo mi carrera y el público es mi batería, quienes me inspiran a hacer cosas, uno vive de trabajar para un público”.

La actriz mexicana tiene varias inquietudes, pero algunas están en pausa, mientras otros están en pleno desarrollo como los contenidos en internet.

“La única posibilidad para podernos conectar con el mundo exterior ha sido el internet, redes sociales y plataformas. Yo estaba como todos haciendo ejercicio y en casa, pero de trabajo no estaba haciendo mucho, así que empecé a ser unos en vivo a través de Instagram y ya llevo 24 programas".

Añadió, "me gustan estás nuevas oportunidades, pero también me di cuenta que me hacía falta estar más presente en cuanto a la actuación, porque no sabemos cuándo abrirán los teatros. Tengo una obra pendiente que es Rosa de dos aromas, que habíamos empezado la gira que se vio truncada, pero en cuanto pueda la retomaré junto a mi hermana Rocío Banquells”, adelantó Sylvia Pasquel.

Sylvia Pinal ha logrado desarrollar sus inquietudes en la línea virtual.

“Ya llevo un rato llevo haciendo cosas en internet y creando personajes como El intruso que es un metiche que se mete a mi casa, es muy divertido y terminamos peleándonos; ahora nos damos cuentan que las plataformas nos abren muchas posibilidades”.

La hija de Silvia Pinal realiza una temporada virtual de teatro con el monólogo Nahui virgen perversa de Gilda Salinas bajo la dirección de Francisco de Luna.

“La obra está grabada tiene diferentes momentos, con la sensación de hacer sentir al público dentro del foro. La estrenamos hace dos años en un festival de monólogos femeninos, y cuenta la historia de Carmen Mondragón, la pintora y poetisa mexicana que falleció en 1978”.

La artista mexicana opinó sobre el boom del teatro en línea, que tiene una extensa cartelera.

"Para muchos grupos de teatro, es maravilloso porque no todos tiene dinero para alquilar un foro, así que esta nueva forma abre el panorama económico para hacer proyectos con poco dinero o solo invirtiendo en aspectos visuales, le abre posibilidades a muchos grupos de actores. Se está llevando el teatro en casa, pero todo depende que tan profesional se haga. He visto cosas en zoom pero no me convencen mucho y creo que no se da ese contacto con el público”.

Dinastía Pinal

Silvia Pinal y sus hijas han sorteado pruebas difíciles, relaciones complicadas y grandes éxitos en sus carreras profesionales y personales.

La familia siempre está bajo los reflectores y pese a los juicios que continuamente reciben han aprendido a blindarse en las redes sociales, ya que cada una tiene sus propios episodios de vida; incluso, algunos especialistas han señalado que no existe otra familia tan atacada y tan resistente a los juicios públicos.

Al preguntarle a Sylvia Pasquel si podrían hacer algo todas juntas en web respondió: “Estaría carísimo el boleto [risas]”.

Función del monólogo Nahui virgen perversa

15 de agosto, 20:00 horas por eticket live. Boleto: 169 pesos.

