Acuarios Michin piden apoyo de la población para sobrevivir

🚶‍♀_🚶‍♂ Para evitar contagios, es importante que durante tu visita mantengas una distancia de 1.5 metros, así, nos vamos a cuidar entre todos. ⁣ ⁣ ❤️🐟 Recuerda que, con esta medida, Acuario Michin es un puerto seguro en un mar de cultura.