Octavio Ocaña recuerda el día cuando paró el rodaje de 'Vecinos' por accidente

Desde su estreno hace 15 años, la serie cómica Vecinos ha conquistado a la audiencia con sus divertidas historias protagonizadas por los más peculiares compañeros de edificio en todo México, entre ellos el entrañable ‘Benito’, el hijo de los 'Rivers' que no quería ser actor.

Con solo siete años de edad, el actor Octavio Ocaña comenzó en 2005 a dar vida a este pequeño que se ganó los corazones del público con sus ocurrencias, talento y ternura, un trabajo que ha continuado haciendo hasta la actualidad.

Como ‘Benito’ lo vimos vistiendo todo tipo de trajes para asistir a los castings a los que era llevado por sus padres y también hacer las tareas el hogar pero detrás de cámaras, Octavio era un niño muy hiperactivo que incluso provocó en una ocasión que se detuvieran las grabaciones de la producción de Televisa.

El día que ‘Benito’ detuvo la filmación de Vecinos

En una reciente entrevista a la producción de Vecinos para celebrar su decimoquinto aniversario al aire, Octavio Ocaña recordó que cuando era pequeño ocasionó un accidente en el set de filmación que paralizó el rodaje de la serie creada por Eugenio Derbez y Elías Solorio por cuatro horas.

El joven, que siempre ha sido un apasionado del fútbol, confesó que cuando era niño disfrutaba jugar con el balón en medio del trabajo sin poder medir las consecuencias que esto podría tener, hasta que un día tumbó una cámara y puso a la producción en un gran aprieto.

“Me ponía a jugar fútbol en el foro, era muy hiperactivo de chiquito y un día tiré una cámara, entonces hubo un problema y paré una grabación durante 4 horas más o menos (…)”, destapó riendo en una conversación publicada en la cuenta en Instagram del programa.

En la plática, Octavio también rememoró cómo fue su primer día grabando la serie y contó que la experiencia fue sorprendente en especial porque no sabía actuar pero afortunadamente contó con el apoyo de sus experimentados compañeros de reparto.

“Mi primer día fue muy impresionante porque la verdad es que no tenía ni idea de cómo actuar. Me gustaba, me llamaban la atención las cámaras pero no tenía idea, entonces todos me enseñaron y me apoyaron. Fue muy bonito, fue mi primer papel que desempeñé como actor y ha sido muy genial hasta la fecha en estos 15 años, muy hermoso”, expresó.

Asimismo, admitió que tras varias temporadas encarnando al querido ‘Benito’, el personaje ya forma parte de él al grado de que se convirtió en su verdadera identidad.

“Benito ya es parte de mí, ya más bien soy ‘Benito’ y alias Octavio porque ya la gente me conoce más así”, aseveró.

Por último, describió que para él Vecinos es su segunda casa y su familia, una que la conforma el equipo de trabajo y la audiencia que fielmente los ha acompañado detrás de la pantalla a lo largo de tres lustros.

“Vecinos significa una familia, mi segunda casa, algo bonito que transmitimos pero un hogar completamente con las personas que nos siguen y la gente que está desarrollando este proyecto, esto es Vecinos, somos una familia y todos son parte de ella”, concluyó.

