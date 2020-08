VIDEO: Christian Nodal hace llorar a Belinda con romántico detalle

Belinda y Christian Nodal han causado furor tras anunciar su romance, el cual inició durante su convivencia en el programa La Voz. Pero lo que más ha llamado la atención es lo abiertos que se han mostrado al revelar detalles de su historia de amor, pues cabe destacar que Belinda era muy reservada con respecto a sus relaciones amorosas.

En esta ocasión, la pareja volvió a sorprender, pues Christian Nodal hizo llorar a Belinda en pleno programa con un romántico detalle.

La periodista y conductora Flor Rubio entrevistó a Christian Nodal y a Belinda para el programa Venga la alegría, donde la pareja reveló más detalles sobre su romance. Pero sin duda uno de los momentos que más impactó fue cuando Christian Nodal comenzó a catarle a Belinda, por lo que ella no pudo contener las lágrimas.

"A las tres de la mañana me mandó una canción que me había escrito pensando en mí y fue cuando me di cuenta de que sentía algo y me decía mi mejor amiga 'ay es para ti esa canción' y yo 'claro que no, es para saber qué opino, quiere mi opinión, que me mandó un pedacito porque no la he terminado, la queremos terminar juntos", mencionó Belinda.

Ante la insistencia de Rubio de escuchar la canción, Christian Nodal decidió cantar un pedacito del tema mientras veía a Belinda.

"Óyeme bien porque yo no soy de estas cosas, a mí el amor me dio más espinas que rosas y aún con todo eso quisiera serte honesto contigo se me rompe el escudo que llevo puesto", cantó Nodal.

Aquí el momento…

También puedes ver: