'Se le acabó la piel de mi cuerpo', dijo Consuelo Duval tras mala cirugía estética

Consuelo Duval ha dado mucho de qué hablar en los últimos días con sus supuestas fotos en una playa nudista. Pero en esta ocasión, la actriz y conductora volvió a causar polémica al revelar que se sometió a una cirugía estética que afectó su salud física y emocional.

Durante el programa Netas Divinas de Unicable, Consuelo Duval respondió una de las preguntas de sus seguidoras sobre el amor propio, por lo que Duval decidió contar su experiencia al someterse a una mala cirugía estética debido a que no aceptaba su cuerpo después de tener hijos.

"Yo me operé la panza y las boobies, cuando tuve a mis hijos, porque me vi en una posición como agachada hacia abajo y me vi la panza y dije Santo Cristo Redentor, eso no se ve cuando estoy paradita. Me veía los cachos de piel (…) Dije opérenme ya y luego me operaron de la rechin…", comentó Consuelo Duval.

Pero eso no fue todo, pues Consuelo Duval destacó que ella no eligió las prótesis de senos que le colocaron.

"Yo nunca las vi y de repente ya tenía una cosa así ¡Hola las chichotas! Yo le dije (al doctor) encárgate de ponerme muy bonita y muy mal. Me dejó en las manos de su asistente, se le acabó la piel de mi cuerpo, ya no cerraba la herida (…) Dos meses estuve así y a lo que tuve que acostumbrarme fue al nuevo cuerpo cicatrizado, estaban ahí las cicatrices recordándome que era una pende…porque no había tenido cuidado", explicó

