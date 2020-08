Gaby Espino imita a JLo con unos leggins blancos mientras entrena en su lujoso gimnasio

Si pensabas que la única que podía atreverse a lucir unos leggins blancos sin que se le marcara ni una sola celulitis era la cantante Jennifer Lopez, estabas equivocado. La actriz Gaby Espino también lo hizo y le quedaron tan perfectos como a la Diva del Bronx.

Actualmente, la venezolana tiene una silueta más delgada en años anteriores, pues ha aprovechado la cuarentena para cuidarse aun más con fuertes rutinas de ejercicios y una alimentación saludable.

Así lo ha demostrado en sus redes sociales donde comparte fotografías y videos entrenando en su lujoso gimnasio privado. La artista cuenta con múltiples máquinas para diferentes tipos de ejercicios, en un salón con grandes ventanales desde un elevado apartamento con terraza en Miami.

Gaby Espino en leggins blancos

A sus 42 años, la recordada “Santa Diabla” se esfuerza por mantener su figura de reloj de arena, luego de haber tenido a sus dos hijos, Oriana de 12 y Nickolas de 8 años de edad.

Sus seguidores se llenan de colirio con cada una de sus publicaciones en Instagram, en las que luce numerosos conjuntos deportivos de top y leggins que delatan su mini cintura.

En uno de sus más recientes posts, la vemos ataviada con un crop top manga larga blanco y pantalón ajustado del mismo color que desató el furor de sus fanáticos.

“Haz cosas que alegren tu alma! Que te hagan sentir bien… feliz!!! Regálate momentos para ti, en los que puedas desconectarte… para reconectar contigo. Este tiempo me lo he regalado…. y me ha servido tanto, definitivamente me hacía mucha falta. Qué estás haciendo por ti?”, comentó al pie de la imagen.

“Qué increíble lo bellaaaaa que estás. Siempre lo has sido pero ese bodyyyy”, “Quién se puede poner unos leggins blancos sin problema??? @gabyespino quién más tiene ese don? @michelle_lewin o quizás @saschafitness pero nadie más señores, he dicho NADIE”, “Es una mujer hermosa siempre la he admirado pero no me gusta verla tan delgada… Pero si a ella le gusta es su vida y su cuerpo y que sea lo que a ella más le guste. A quien tiene que gustarle es a ella misma”, fueron algunos de los comentarios en la foto.

