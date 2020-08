Guerreros 2020: Así se calcula la efectividad de cada competidor

View this post on Instagram

¿Te has preguntado cómo sabemos qué guerreros formarán parte del Cuadro de Honor y Peor Rendimiento cada semana? ¡Te lo explicamos! Estas tablas consideran los hits ganados y perdidos únicamente en los retos físicos individuales ☝️ #Guerreros2020 #YoSoyLeón #YoSoyCobra