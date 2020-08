Carmen Villalobos estrena un pantalón en vibrante amarillo de estampado floral con top nude ideal para el verano

View this post on Instagram

✅ ¡Se acercan las grabaciones de Café! La actriz colombiana Laura Londoño aseguró a @efe_noticias que “el público se va a sorprender con los cambios” que se le están realizando a la nueva adaptación de #CaféConAromaDeMujer, pues hasta el nombre será acortado: 💭”Ya no se llama ‘Café con aroma de mujer’, nuestra versión se llama ‘Café’”, afirmó la protagonista de #LaLeyDelCorazón. Londoño confesó que las modificaciones tendrían que ver con la época, pero no afectan 💭 “el espíritu de la versión original”. Por eso, reiteró que la nueva producción será una “adaptación” más no una copia, con otros actores. 💭 “Hoy en día no serían creíbles muchas de las situaciones que vivió la pareja en 1994. […] Por ejemplo, ellos se separan al inicio y después pasan años sin saber uno del otro. Eso sería imposible en la era de las redes sociales”, explicó Laura. La estrella colombiana igualmente dio la fecha en que empezarán a grabar ‘Café’, junto a William Levy y Carmen Villalobos. 💭 “Le están dando los últimos toques. Solo falta afinar los detalles finales de producción. […] En unas semanas, en septiembre, empezaremos”, confirmó la nueva Gaviota. Por su parte, Carmen Villalobos está emocionada por este nuevo personaje en su carrera: 💭 “Para mí es de verdad un placer estar en un proyecto además tan colombiano. ¿Qué más colombiano que el café? Y ser mala. Es lo máximo”, confesó ‘Catalina’ en un live de Instagram. 💭 “Hasta ahora estoy recibiendo libretos, he leído muy poquito, pero te puedo decir que me emociona”, agregó. 💭 “A mí me pasa que cuando yo tengo un libreto y comienzo a leer yo no solamente leo, yo ya comienzo a actuarlo y yo ya comienzo a imaginarlo, como que mi cabeza comienza a dar muchas vueltas y esa parte es muy bonita porque es la parte de la creación del personaje”, puntualizó la estrella de Telemundo. ➡️ Se espera que esta nueva versión de Café con aroma de mujer llegue a las pantallas a partir de los primeros meses del 2021. 🤔 ¿Qué les parece?