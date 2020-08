Así lució Karol G al sorprender con su figura en los Premios Juventud ¿Embarazada o con sobrepeso?

View this post on Instagram

Karol G no pasó por alto en los Premios Juventud, pues además de llevarse 5 galardones, su notable pancita no pasó desapercibida🤯 Los espectadores del show empezaron a rumorar que la cantante al parecer estaría embarazada de Anuel AA 😱 Mientras que otros internautas aseguraron que simplemente son unos kilitos de más 😅 ¿Ustedes qué creen?🤔 . . . #karolg #karolgyanuelaa #embarazodekarolg #premiosjuventud #miami #colombia #medellin #karolgfans