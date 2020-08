Martha Figueroa llama "interesada" a Belinda, por su relación con Nodal

Tiene poco más de una semana que Christian Nodal y Belinda revelaron su romance, y desde entonces se han convertido en el tema del momento dentro del medio del espectáculo.

Ellos no han dejado de celebrar su relación en redes sociales y han concedido algunas entrevistas a los espacios de Tv Azteca, pero a pesar de esto mucha gente aún no duda del amor entre ellos.

Una de las incrédulas es Martha Figueroa quien ya aceptó que sí existe una relación Nodal y Belinda, sin embargo lanzó algunos comentarios en contra de la intérprete de Luz sin gravedad.

En la más reciente edición del programa Con permiso, donde Martha labora junto a Juan José Origel, Figueroa dijo que supuestamente, Nodal le había comprado casa a Belinda. “Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (…) Y le compró una casa”.

Y siguió, “sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada”, señaló.

Martha nunca mencionó el nombre de Belinda como la parte interesada, pero si dio a entender que era ella.

Aquí el video:

También te puede interesar: