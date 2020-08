Descubre por qué Breaking Bad es una de las mejores serie en streaming

Breaking Bad es una serie que no pierde vigencia y como muchos señalan: "No tiene desperdicio". Por eso, Netflix no duda en siempre ser los primeros en anunciar los estrenos de cada impactante temporada en la que con el pasar del tiempo va mejorando cada vez más. Es por ello, que la página especializada IMDb la incluyó en la posición 2 de su ranking de 72 mejores historias que se pueden ver en la plataforma streaming, ya que tiene todo el potencial para ser disfrutada en cualquier momento.

¿Por qué Breaking Bad es una de las mejores series de Netflix?

Durante sus 5 temporadas Breaking Bad ha sabido mantener a la audiencia cautiva. La misteriosa historia del profesor de química, enfermo de cáncer, que se involucra en el mundo del tráfico de drogas para poder mantener a su familia ha sabido mantener en suspenso a quienes aman el drama y los desenlaces inesperados.

Su creador Vince Gilligan le imprime a cada entrega momentos inolvidables en los que se evidencia cómo es el peligroso mundo del tráfico de estupefacientes y cómo éstos llegan a acabar o corromper con quienes se sumergen en este ambiente lleno de mentiras, ambición y perdición.

El elenco liderado por Bryan Cranston también le otorga un "plus" a esta historia que se ha convertido en un clásico de la mafia y de la violencia, pero bien manejada a través de importantes argumentos y escenas que dejan sin aliento a los suscriptores de la plataforma streaming.

Por eso, la página especializada IMDb le otorga una puntuación de 9,5, siendo así catalogada como una de las mejores series que se pueden disfrutar en Netflix.

