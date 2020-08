Alicia Machado busca al amor de su vida con la ayuda de Tinder

Cansada de besar sapos, Alicia Machado ahora va por lo seguro. La actriz y modelo venezolana confesó que está utilizando aplicaciones de citas, como Tinder, para encontrar su pareja y así poder envejecer juntos.

La ex reina de belleza, de 43 años, estuvo en el programa Un Nuevo Día donde confesó el uso de dichas aplicaciones, diciendo "me acabo de inscribir en Tinder (…) quiero que hagamos un casting y me ayuden a conseguir esposo, porque ya yo a la edad que tengo no estoy para andar de manitos sudadas ni pa perder el tiempo. Le propongo a la producción de Un Nuevo Día para que la gente se apunte.