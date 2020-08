Andrea Legarreta confesó lo desgarrador que fue perder un bebé antes de la llegada de Mía y Nina

Andrea Legarreta siempre ha sido una de las artistas de televisión más abiertas con el público. En sus redes sociales y en el programa Hoy de Televisa, ha compartido los momentos más importantes de su vida, pero sin duda uno de los más duros fue el haber perdido a un bebé.

Ahora, durante una entrevista reciente con la periodista dominicana Lourdes Stephen, confesó lo duro que fue esa pérdida antes de la llegada de sus hias Mía y Nina.

Cómo vivió Andrea Legarreta la pérdida de un bebé

"Yo estaba haciendo una telenovela, que era Vivan los niños (…)", explicó la conductora sobre el momento en que ocurrió la pérdida y lo duro que fue tener que comunicarla a su público.

Luego recordó la consulta médica en la que le dieron la fatal noticia: "Ya estaba entrando en las 12 semanas (…) fui a mi visita con la doctora a revisar si todo estaba bien y por primera vez íbamos a ver el corazón y escucharlo y entonces cuando yo llego, la doctora comienza con el ultrasonido".

"Me dice (la doctora), 'lo siento mucho, pero no se logró' (…) Yo lo descubrí ahí, no fue como un sangrado, un aborto espontáneo y sí, fue muy fuerte, muy triste, de las cosas más tristes que yo recuerdo en mi vida", confesó Andrea Legarreta entre lágrimas.

"Fue muy triste, recuerdo que me estaban preparando, la doctora me dijo 'es domingo, ahora no hay tanta gente, podríamos hacer el legrado, te preparo, te meto al quirófano' (…)Para eso, me metieron al lado de la sala en donde están preparando también a las mamás que van a parir, entonces yo escuchaba en el cuartito de al lado los corazones de unas gemelas que iban a nacer, y yo estaba en el cuartito viviendo este momento tan triste", enfatizó la artista sobre esta dura experiencia en su vida.

Su esposo Erik Rubín no pudo acompañar a Andrea Legarreta en este momento tan desolador ya que se encontraba grabando en una locación lejana y con poca señal telefónica, por lo que tan solo pudo dejarle un mensaje de voz antes de la operación.

"Fue terrible llegar a casa, cuando yo llegué lo encontré como un niño, hecho bolita recargado en la pared y lloraba y lloraba", detalló sobre cómo su esposo también sufrió la pérdida del bebé.

Pero por mucho que hayan pasado los años, esta perdida es como una cicatriz que no se va, cuenta Legarreta: "Después entendí que Dios no se equivoca y por algo pasan las cosas, pero es una cicatriz que se queda".

