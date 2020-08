Gabriela Spanic en un vestido rojo de infarto con pedrería delata su increíble silueta

View this post on Instagram

Mis ángeles amados, sabemos que la Pandemia llegó de manera inesperada. Muchos la subestimaron y lastimosamente estamos pagando las consecuencias de no haber actuado de manera responsable al incio. Para los que tenemos la bendición de poder subir a los escenarios ha sido un golpe muy duro, pero nada que no se pueda solucionar. Son más de 40 ciudades vendidas con nuestro espectáculo #AyPorFavorLaUsurpadora y tengan la certeza que estaré en cada uno de esos lugares si Dios me lo permite. Ni su servidora Gabriela Spanic, ni la productora @HispanoMedio que lleva conmigo la gira hemos cancelado ninguna función, ni lo haremos. Entendemos el compromiso con ustedes y deseamos enormemente poder encontrarnos muy pronto con nuestro público. Lo único que puedo garantizarles es que muy pronto iniciaremos está gira teatral por los países que han levantado las medidas de prevención por el Covid-19, lo haremos con responsabilidad y entendiendo siempre que su seguridad es nuestra prioridad. El teatro es vida, es cultura, es pasión, y todos necesitamos reencontrarnos. Así como pueden viajar en avión uno al lado del otro con mascarillas, filtros higiénicos y el proceso sanitario correspondiente, así mismo estoy segura que volveremos a escuchar sus aplausos en vivo en las próximas semanas. Las fechas que no puedan ser reprogramadas para este último trimestre del año, serán agendadas para inicios del 2021, pero tenemos una cita impostergable en Venezuela, México, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Emiratos Árabes, España, Francia, Portugal… Y la Colonia Tovar 😄 Los amo a tiempo.