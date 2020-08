Así es la decoración rosa de la habitación de la bebé de Katy Perry a pocas semanas del alumbramiento

Katy Perry tiene ya la cuenta regresiva para la llegada de su hija a su hogar y por ello compartió con sus fans el primer vistazo de cómo decoró su habitación.

La cantante dio un recorrido por los espacios de la habitación, dejando ver que escogió el color rosa para llenarla de color en concordancia que será una niña.

La artista de 35 años y su prometido Orlando Bloom, de 43 años, se encuentran súper emocionados con la espera de su primera hija, con lo que sellaran la unión de su hogar.

Durante una transmisión en vivo por Smile Sunday, Katy Perry saludó a sus fanáticos luciendo hermosa con un cintillo naranja en su cabello junto a un coqueto vestido de lunares con explosivos colores, a través de su computadora en mano y les comunicó que le mostraría cómo quedó la habitación de su beba.

Katy Perry showing the room she has prepared for her future baby is the best thing you'll see today 🥺💗🤰🏼pic.twitter.com/DeY3hFECXy

— PERRYLEGION (@perrylegion) August 16, 2020