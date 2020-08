Lucero se abre sobre sus fobias y recuerda cómo las enfrentó en “Soy tu dueña”

Durante su más de 30 años de exitosa trayectoria artística, son muchos los retos y desafíos que la cantante y actriz Lucero ha tenido que enfrentar las últimas décadas para continuar creciendo profesionalmente en el mundo que la apasiona, entre ellos, sus fobias.

La querida artista, que debutó en la televisión siendo solo una niña en la novela Chispita, se abrió recientemente sobre las “cosas la pueden poner a temblar” y develó que tuvo que hacer frente a estos temores durante las grabaciones de telenovelas como Soy tu dueña, donde llevó a cabo algunas escenas que resultaron muy complicadas para ella.

Lucero y su lucha contra sus fobias en Soy tu dueña

Durante su segmento Mucho que contar publicado en su canal de YouTube, la "Novia de América" compartió que uno de sus peores miedos son los insectos ponzoñosos pero para su papel de ‘Valentina Villalba’ en la novela que protagonizó junto a Fernando Colunga tuvo que armarse de valor pues debía interactuar con estos animales.

“Hay escenas que requieren de ciertas cuestiones que yo digo: ‘¿qué está pasando?’ porque no lo puedo controlar, los animales ponzoñosos, está muy cañón tener que grabar con estos personajes que no son tan mis amigos, no me gustan, les tengo fobia a los insectos”, develó.

La estrella enfatizó que puede convivir con serpientes y hasta roedores, pero en lo que respecta a insectos, de inmediato experimenta una gran ansiedad.

“No me importa el tema de los reptiles, de los ratones todo bien, digamos que lo puedo soportar, pero el tema de los insectos sí me causa mucha ansiedad”, comentó, antes de relatar uno de los momentos los que tuvo que confrontar este miedo.

“Yo me acuerdo que en la telenovela Soy tu dueña había una escena en la que mi personaje llega a una hacienda casi abandonada en los primeros días. ‘Valentina’ empieza a conocer la casa (…), en una de esas ella sale recién bañada (…) y se encuentra con un escorpión grande, negro de esos que tienen tenazas, como los que salen en los documentales”, explicó.

“Bueno, pues tenía que convivir con él para la escena y me da mucha ansiedad”, añadió sobre las grabaciones del proyecto estrenado en 2010.

La intérprete de Electricidad destacó que aunque los animales que se utilizan en los rodajes no son peligrosos y están muy cuidados en un departamento especial para la ficción, la escena fue igualmente difícil de sobrellevar. Al final en esta secuencia que fue grabada en un foro, su personaje envuelve el escorpión en una toalla y lo lanzar por una ventana.

La segunda ocasión en la que tuvo que afrontar esta fobia en la producción de Nicandro Díaz no fue mucho mejor ni más fácil, pues soportó que varias tarántulas caminaran por su cuerpo, lo que nuevamente representó un enorme reto personal que asumió.

“Había una escena con ‘Valentina’ donde el personaje de Sergio Goyri, ‘Rosendo’, me secuestra y me lleva a unas minas (…) y me acuerdo que había tarántulas (…). Me las ponían a caminar por las manos, yo tenía las manos amarradas arriba, me ponían una o dos caminando; una cosa muy espeluznante”, recordó.

Además, la famosa artista de 54 años contó que aguantó un episodio similar, pero con alacranes recorriendo sus piernas descubiertas, en Mi destino eres tú, melodrama donde actuó con Jorge Salinas e interpretó a ‘Andrea’.

No obstante, a pesar de lo escalofriante y repugnante que han sido estos instantes para ella en el set de filmación, entiende que estos sacrificios en su trabajo le dieron la oportunidad de confrontar sus temores.

“Esas son las historias que vivimos detrás de cámaras, detrás de lo que hay en esos momentos en los que tienes que hace de tripas, corazón y confrontar a veces tus fobias y miedos”, señaló. “Nunca te exponen a un peligro, no es nada peligroso ni que atente con nuestra salud, pero el ansia si no me la quitaba nadie”, concluyó Lucero.

Desde este 17 de agosto, el público podrá volver a ver estas escenas a través de la pantalla de Las Estrellas, donde esta inolvidable historia se estará retransmitiendo de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde.

Mira la entrevista completa aquí: