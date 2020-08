Andrés Parra sobre "El robo del siglo" en streaming: "Hay mucha ficción, porque sabemos poco de quienes ejecutaron el plan"

Para el actor Andrés Parra no hay nada más gratificante que asumir proyectos en los que existan conflictos y dudas por resolver. Esto le permite ir más allá para explorar e indagar más en los personajes que asume, sobre todo sino se tiene tanto detalles sobre ello.

Esto es lo que le permitió decir "Sí" a "Chayo", el líder de la banda que robó el Banco República de Valledupar, Colombia y que sirvió de inspiración para la serie de Netflix, El robo del siglo. Ésta sigue liderando el catálogo de vistas en la plataforma streaming, pues este atraco realizado en 1994 se ha convertido en el más astuto plan que se haya propinado en el mundo.

Ante este rotundo éxito, el colombiano, reveló detalles de su participación en esta historia de la que se tienen pocos detalles de esta banda.

Andrés Parra reveló detalles de esta exitosa historia de Netflix

Durante 6 capítulos los suscriptores de la plataforma streaming se han quedado pegados a esta historia llena de suspenso, drama y mucha acción. En ella un grupo de atracadores decide robar 33 millones de dólares de la entidad bancaria más importante de un pueblo de Colombia y en el que sin derramar una gota de sangre lograron ejecutar este brillante plan.

Su protagonista Andrés Parra asume un personaje del que poco se conoce, ya que no existen registros de quiénes fueron los responsables de este hecho que quedó registrado en la historia de Valledupar y del mundo. Por ello, para él no fue nada fácil interpretarlo, pues no se sabe cómo pensaba, cómo armó el plan y mucho menos cómo luce o cómo se expresaba.

"En esta trama hay mucha ficción, porque no hay registros de lo que sucedió ese día. Lo poco que se sabe es lo que se publicó en los periódicos. Por eso interpretar al 'Chayo' fue uno de los retos más interesantes, pero a la vez complicados de asumir, porque no se sabe nada de quiénes fueron los que robaron el banco", dijo Parra.

Sin embargo, esto no fue impedimento para que él junto con parte del elenco garantizarán el éxito de esta historia que hasta ahora ha sido una de las más comentadas, vistas y aplaudidas desde su estreno en Netflix.

