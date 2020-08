Impactante consejo del ex novio de Belinda a Christian Nodal

Luego de conocerse que andaban juntos, el público no ha parado de hablar sobre Belinda y Christian Nodal, quienes han tenido que soportar las críticas y hasta burlas por su diferencia de edad y los rumores sobre su relación ser solo para publicidad, cosa que ellos se han encargado de desmentir.

Ahora, uno de los que opinó sobre la nueva pareja es el ex de Belinda, el cirujano Ben Talei. Como lo informaron en Al Rojo Vivo, el cirujano comentó sobre su relación pasada con la cantante y hasta se atrevió a dar un consejo a Nodal.

Sobre Belinda, a quien aseguró no extrañar ni un poquito, dijo "Yo me he equivocado muchas veces en mi vida, con relaciones, con trabajo, pero nunca me arrepiento porque siempre estoy aprendiendo y cambiando". Al parecer, las cosas entre ambos no terminaron de la mejor manera.

Al pedirle unas palabras para Christian Nodal, Ben Talei señaló "A cualquier hombre exitoso y joven, yo diría que deben disfrutar sus vidas y no tener prisa en hacer algo con relaciones. Yo nunca escuche a mis padres, a veces ellos ven cosas que nosotros no podemos ver y es el único consejo que tengo para él".

Belinda y Christian Nodal más enamorados que nunca

Belinda y Christian Nodal viajaron en días recientes a Punta Cana donde celebraron el cumpleaños número 28 de la también actriz. Lo compartieron en redes sociales, un tierno video de ambos dentro de la alberca comiendo pastel.

Así fue la celebración de Belinda de su cumpleaños junto a Christian Nodal La pareja disfrutó en las playas de Punta Cana

La pareja se tomó fotos en el aeropuerto y se dedicaron románticos mensajes en redes. Al parecer las cosas van muy bien entre ambos.

