Elizabeth Álvarez recuerda un aterrador momento que vivió durante el rodaje de “La fea más bella”

A 14 años del estreno de La fea más bella, Elizabeth Álvarez se abrió sobre sus anécdotas durante la filmación de la exitosa telenovela mexicana, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, y compartió por primera vez una terrorífica experiencia que vivió durante el rodaje.

La intérprete, quien dio vida a la villana ‘Marcia Villarroel Drummond’ en esta adaptación de Yo soy Betty, la fea, reveló en días recientes que sufrió un gran susto en un país extranjero donde el elenco estaba rodando algunas secuencias para el inolvidable melodrama.

El susto que Elizabeth Álvarez vivió durante el rodaje de La fea más bella

Durante una plática en vivo en el segmento Cuando grababa del canal de YouTube de TLNovelas, la estrella relató que para la filmación de la exitosa producción estrenada en 2006 parte del reparto viajó a Alemania para filmar algunas escenas.

Entre los descansos, Álvarez intentaba hacer las de turista y conocer el país en el que estaban trabajando; sin embargo, una de esas salidas terminó siendo una total pesadilla al perderse sin tener la más remota idea de cómo volver sola a la locación donde estaban filmando.

La esposa de Jorge Salinas explicó que todo comenzó cuando ella y sus compañeros Sergio Mayer y Agustín Arana decidieron que sería una buena idea aprovechar que las grabaciones se enfocaban en los protagonistas para recorrer en plan turístico algunos lugares de la ciudad en la que se encontraban.

“Me perdí en Alemania. Mientras filmábamos me fui con Sergio Mayer y Agustín Arana. Nos fuimos los tres mientras grababan Angélica y Jaime en una locación. Nos fuimos a querer conocer un poco, tratando de hacer turismo”, recordó.

En aquel momento, el país germánico estaba repleto de turistas debido a que estaba fungiendo como sede anfitriona del Mundial de Fútbol, pero les generaba un mayor estímulo saber de la cultura local en este contexto y disfrutar de la copa.

No obstante, en algún momento, Mayer y Arana se separaron sin querer de Álvarez y la dejaron “sola y abandonada”, tornando el paseo en una situación muy estresante.

“De repente, andando los tres juntos, Agustín y Sergio me perdieron, creo que se fueron a algún lado y me dejaron sola y abandonada en Alemania…”, reveló.

Aunque las circunstancias le generaron una inmediata angustia y tampoco dominaba el idioma, intentó mantener la calma, tomó un taxi como pudo y se comunicó con un miembro de la producción encabezada por Rosy Ocampo para que le indicara en qué lugar estaban rodando.

Explicarle al chofer la dirección a la que quería llegar no fue menos complejo pero afortunadamente, aquel día un golpe de suerte la ayudó a retornar junto al equipo de trabajo de La fea más bella más rápido de lo que se imaginaba.

“Yo sola en el taxi, me moría de miedo. De repente veo que están haciendo la locación en un monumento y le digo (al conductor): 'Stop'. Me bajo corriendo con mis cosas y no sabes el gusto que me dio ver a mis compañeros porque me sentí perdida”, admitió aliviada.

A pesar de este terrorífico instante, la estrella de telenovelas aseguró que La fea más bella es de las producciones que más atesora con amor en su corazón por la gran relación de hermandad que se fraguó entre el elenco.

"Nos pasó de todo en ese viaje (…), pero creo que hicimos una hermandad y amistad increíble entre todos. Un súper equipo y agradezco mucho haber hecho La fea más bella", concluyó la actriz que regresará a la pantalla chica, tras años alejada de las novelas para dedicarse a la crianza de sus gemelos Máxima y León, como parte del elenco de Vencer el desamor.

