VIDEO: Federica de Kabah llora al hablar de su hijo Sebastián

Familia!! Una semana más, una semana nueva completamente para nosotros, para los nuestros, para decirnos que nos amamos una y otra vez, una semana completita para aprender de ellos, aprender algo nuevo de nosotros, una semana más para reinventarnos y descubrir que nos hace feliz. Construyan en esta semana momentos, sueños y todo lo que no podíamos hacer, como bien dice mi hermana @stephieacost1_ también existe la pandemia de amor dejémonos llevar por esta y pensemos positivo y buenas vibras para la otra! Sabemos que ahí está, sabemos lo que hace y estamos empezando a entenderla. Soltemos amor, Fe, compasión, responsabilidad, resistencia y fortaleza!! En este momento más que nunca todos somos iguales, amemos al parejo y vivamos al máximo! Aquí una prueba de amor que define todo lo demás, me define a mi y a mi hijo con un amor puro, perfecto💙 los quiero familia linda!! Gracias por tantos mensajes tan cariñosos y humanos🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #faith #give #love #always #hope #strenght #fortaleza #fe #amor #pureza #familia #domingo #paz #quedateencasa