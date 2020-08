Guerreros 2020: Macky le ofrece disculpas a Nicola y es tildada de "hipócrita" en las redes sociales

Este lunes 17 de agosto sucedió lo que muchos estaban esperando. Macky González le ofreció disculpas a su compañero Nicola por haber mentido sobre un "supuesto empujón" que el peruano le había propinado y con el que se sintió agredida. Este evento levantó de inmediato la polémica durante la transmisión en vivo de Guerreros 2020, pero una vez que fue desmentido por la producción del programa, dejó en una mala posición a la capitana de "Los Cobras", quien pese a ya cerrar ese capítulo fue duramente criticada por la audiencia en las redes sociales, incluso tildada de "hipócrita".

Y aunque muchos esperaban que Macky recibiera algún tipo de sanción tras la mentira y difamación propinada hacia Nicola, esto no sucedió. Solo se apreció un momento de tensión en el que la conductora Tania Rincón fue la que ejerció el papel de mediadora y aclaró que ya ambos habían limado asperezas y que ya este capítulo quedaba atrás.

A post shared by Guerreros 2020 (@guerreros2020mx) on Aug 17, 2020 at 6:36pm PDT

View this post on Instagram

"La situación entre Nicola y Macky está finalmente aclarada, ambos se ofrecen disculpas y admiten que en una competencia tan apasionada como ésta pueden llegar a subir los ánimos", con estas palabras se dio inició al espacio, pero las redes sociales estallaron con cientos de reacciones ante la atleta a quien, algunos, la tildaron de "hipócrita".

#Guerreros2020

La verdad no es justo que Macky no tenga un castigo por mentirosa, osea a Agustín lo suspendieron por 2 semanas, a los leones les han quitado puntos por cosas diminutas y a Macky no le hacen nada

No sé hace justo pic.twitter.com/KOvkggRru4

— Alina Lopez (@AlinaLo23890035) August 18, 2020