Destilando amor: Martha Julia recuerda cómo fue filmar la icónica pelea entre ‘Isadora’ y ‘Sofía’

View this post on Instagram

Isadora Montalvo regresa a @canalestrellas, este lunes 23 de Marzo 15:30 hrs. @marthajulia_ #DestilandoAmor #DestilandoAmorRegresa • • • • #MarthaJulia #Telenovela #Televisa #LasEstrellas #Tequila #Guadalajara #Agave #IsadoraMontalvo #PepeAguilar #PorAmarte