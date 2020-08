El programa de concursos Minuto para ganar VIP se ha convertido en una plataforma para apoyar a los sueños de los participantes, pero también para mostrar a las estrellas más queridas de México y el mundo en otra faceta diferente a la que se tiene acostumbrado ver.

Un claro ejemplo de ello, fue la participación de Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín, quienes además de mostrar sus habilidades en las realización de cada uno de los retos, dieron cátedra sobre la fórmula ideal para mantener una relación de pareja durante mucho tiempo.

Minuto para ganar VIP: Andrea Legarreta y Erik Rubín derrocharon amor y complicidad con su participación La famosa pareja no dudó en asumir cada uno de los retos. Se mostraron amorosos y muy conectados.

Minuto para ganar VIP: Andrea Legarreta reveló cómo ha mantenido vivo el amor en su matrimonio

La pareja que desde un principio se mostró unida, compenetrada y brindándose apoyo mutuamente, dejó claro que para ellos la mejor fórmula para mantener una relación durante mucho tiempo ha sido la comunicación. A través de ella han estrechado vínculos y han sabido sobre llevar cada situación o adversidad que haya podido presentarse en sus más de 20 años de matrimonio.

"La comunicación ha sido vital. Así como el regalarnos amor día con día, porque no podemos quedarmos con la idea de que esa persona siempre va a estar ahí para ti. Hay que en cada instante cultivar el amor con acciones, gestos, apoyo", dijo Rubín, dejando al conductor Héctor Sandarti embelesado ante su interrogante de cómo han podido mantener viva la llama del amor.

Pero no todo quedó ahí Legarreta hizo aún más extensa la respuesta ante la pregunta de Sandarti al referir que no ha sido un camino fácil. "Hemos pasado por muchos altibajos, pero el amor nos ha fortalecido. Es lo que nos mantiene unidos y de verdad, no me veo estando sin él. Uno idealiza siempre tener una vida perfecta, pero esto no lo lograrás sino encuentras a la persona indicada. Y yo estoy segura que la encontré", dijo.

Con esto no quedaron dudas sobre el amor que hay entre ambos. Tanto Legarreta como Rubín así lo demostraron, sin palabras, ante cada una de sus actuaciones ante cada concurso en el que demostraron buenas habilidades físicas y mucha complicidad tan solo con mirarse.

