Yadhira Carrillo confesó la razón por la que nunca tuvo hijos con Juan Collado

Aunque Yadhira Carrillo ha expresado en varias oportunidades que se siente plena sin haber procreado hijos, la actriz retirada de las telenovelas ahora confesó las razones por las que no tuvo ningún retoño con su esposo y gran amor, Juan Collado.

Yadhira Carrillo revela que los “cachetadones” que intercambió con Bárbara Mori en ‘Rubí’ eran "de verdad" La actriz también confesó qué opina de Camila Sodi.

Durante una reciente visita a Collado en el Reclusorio Norte, la protagonista de La otra sostuvo un encuentro con medios donde le preguntaron si en algún momento ella y su pareja habían conversado la posibilidad de tener hijos juntos, a lo que contestó que sí y explicó por qué al final decidieron no tenerlos.

“La verdad es que sí, pero Juan ya tiene sus hijitos y yo así estoy muy tranquila. La verdad es que me ocupo de ayudar a aquellos que necesitan ayuda. Dios me hizo nacer para ayudar a los que yo pueda ayudar”, señaló el pasado sábado 15 de agosto, según recogió en video el reportero Eden Dorantes, refiriéndose a los animales en situación de calle.

“Vamos por la calle y vemos a los perritos debajo de la lluvia, golpeados, maltratados, flacos de que no han comido y los subimos e inmediatamente se les atiende y son perros felices, muy felices, sanos, esperando encontrar a una familia. A eso me dedico ahora”, sentenció contenta.

Durante la plática, en la que tocó otros temas como el estado de sus negocios, la empresaria además reiteró una vez más que no tiene la intención de volver a las telenovelas tras más de una década alejada.

“Desde que me casé estoy todo momento en casa con Juan, con mis perros, es lo mismo, sigue siendo lo mismo… mi vida es esa, así me gusta mi vida, haciendo lo que hago, soy una mujer de casa, siempre estoy en mi casa”, explicó de acuerdo a Infobae.

Yadhira Carrillo revela por qué no usa redes sociales

Durante la conversación con los medios de comunicación, Yadhira Carrillo también develó que se mantiene ausente de las redes sociales porque lamentablemente muchas personas solo desean atacar a quienes con cariño se exponen en estas plataformas.

“La verdad tendría muchísimas cosas que compartir con toda la gente, pero no toda la gente es buena”, destacó.

“A veces en las redes sociales atacan horrible a las personas y no me parece conveniente que tú seas una persona que con cariño y muy amablemente puedas mostrar de ti tantas cosas, que le puedes ayudar a otras personas, y de repente te atacan, estás muy expuesta y me parece muy peligroso (…), entonces yo muy, muy cerradita, no me gusta que nadie sepa nada de mí”, enfatizó.

“Mi vida es como la de cualquier señora, es muy simple, soy una señora de casa cien por ciento desde chiquita”, resaltó.

Asimismo, antes de concluir el tema, Yadhira Carrillo aconsejó al público a seguir su ejemplo y no usar las redes sociales.

“Es mejor no tenerlas, es un consejo que doy. Es mejor que te pongas a trabajar sin que nadie sepa y que ayudas a la gente, a los animales y a las personas que necesitan en lo que puedas más que estarte exhibiendo en las redes sociales, qué comes, qué te pones, dónde estás, qué maquillaje traes. Creo que es un momento en que tenemos que ayudar a las personas y a los animales, a los niños, a los viejitos, a la gente que necesita”, concluyó.

También te puede interesar: