“Fue desagradable”: Carmen Villalobos recuerda su experiencia grabando ‘Mi corazón insiste’

Tras encabezar varios éxitos en la televisión colombiana que la catapultaron a la fama, Carmen Villalobos recibió en 2011 una oportunidad única en su vida profesional al ganarse el papel principal de Mi corazón insiste en Lola Volcán.

El melodrama de Telemundo, que demostraba la gran extensión que su carrera había tomado a nivel internacional, requería que la protagonista de Sin senos no hay paraíso viajara a Estados Unidos para grabar por primera vez un proyecto fuera de su tierra, Colombia.

Con el apoyo de los suyos, la laureada actriz aceptó el reto y emprendió su viaje rumbo a Miami llena de expectativas, lo que nunca esperó fue que su experiencia protagonizando este proyecto sería tan desagradable que terminaría desahogándose en llanto durante sus días libres.

Carmen Villalobos recuerda su experiencia grabando Mi corazón insiste

A casi una década del estreno de la novela que estelarizó junto a Jencarlos Canela, la estrella colombiana reveló lo mal que la pasó durante el rodaje de este melodrama debido a las circunstancias personales que atravesaba y es que estar sola en un país que no conocía abatió radicalmente su estado de ánimo.

"Fue desagradable pero no como ‘Lola’ sino porque era la primera vez que yo me iba fuera de Colombia a hacer un proyecto”, contó Villalobos durante una transmisión en vivo según reseñó People En Español.

“Sebastián (su entonces novio) estaba protagonizando una novela aquí en Colombia, no se pudo ir conmigo, y a mis papás no les dieron la visa, se la negaron tres veces. Entonces me tocó un proyecto completamente sola en un país que era nuevo, en una ciudad que yo no conocía", expresó en el live donde abrió su corazón.

La artista de 37 años precisó que el trabajo en el plató fue insuperable, pero afrontar la soledad día a día en casa sí fue un escenario “muy difícil” para ella porque es sumamente apegada a sus seres queridos.

“Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba", confesó por primera vez desde que la exitosa telenovela se estrenó, dejando entrever la mezcla de recuerdos que guarda de aquella experiencia.

En la actualidad, nueve años después de aquellos acontecimientos, Carmen Villalobos es la más feliz en el plano personal casada con el que era su novio en 2011, Sebastián Caicedo. Mientras, a nivel profesional, continúa triunfando y muy pronto volverá a destacarse en el esperado remake de Café con aroma mujer, donde por primera vez en su trayectoria fungirá como antagonista.

"Para mí es de verdad un placer estar en un proyecto además tan colombiano. ¿Qué más colombiano que el café? Y ser mala. Es lo máximo”, manifestó llena de excitación sobre la producción que tendrá a William Levy y a Laura Londoño como protagonistas.

"Hasta ahora estoy recibiendo libretos, he leído muy poquito, pero te puedo decir que me emociona. A mí me pasa que cuando yo tengo un libreto y comienzo a leer yo no solamente leo, yo ya comienzo a actuarlo y yo ya comienzo a imaginarlo, como que mi cabeza comienza a dar muchas vueltas y esa parte es muy bonita porque es la parte de la creación del personaje”, destacó.

Hasta el momento, se prevé que Café, como se llamará esta nueva versión del relato escrito por Fernando Gaitán, arranque su rodaje el próximo mes y llegue a la pantalla chica en 2021.

