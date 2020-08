Jo-Jo Jorge Falcón evita hacer comedia de las tragedias

Jo-Jo Jorge Falcón inició su carrera cuando tocaba la guitarra en un grupo versátil, después la vida lo llevó a compartir historias llenas de humor, que ha continuado por 47 años.

“Yo tocaba la guitarra en un grupo hace muchos años, pero no he cambiado mucho, porque sigo sumando rutinas y creando cosas, porque siempre me gusta observar a mi alrededor para nutrirme de ideas y convertirlas en episodios cómicos. El gran cambio es que cuando era joven me echaba unas copas, me gustaba el alcohol, pero ahora me lo untó [risas]”, comentó Jorge Falcón.

El actor y productor señaló que la comedia se ha transformado con el paso del tiempo.

“A todos los artistas nos gustan que nos escuchen. Trato de no hacer comedia de las tragedias, trato de no hacer comedia de los momentos difíciles que estamos pasando, porque te puedes reír de una guarrada que yo diga, pero puede estarme escuchando alguien que tenga un enfermo o se le haya muerto alguien, a la cual no le va a hacer gracia”.

Añadió, “el problema es cuando te metes con alguien o lo señalas, hablo de gorditos, gay o feos. No se trata de ofender directamente como lo hacen ahora en el stand up y la gente lo aguanta, pero yo no me meto con el público, yo aviento las palomitas y que cada quien se coma las que quiera”.

El comediante mexicano puntualizó que la comedia no debe apuntar a nadie.

“No señales a nadie, tu puedes hacer humor de homosexuales, sin decirle a alguien directamente, porque puedes hacerle daño. En la historia de la comedia siempre han existido los gorditos, los gays, los feos, los cornudos, las infieles, mujeres de la noche y mil cosas… todo eso es vida. ¿Sabes qué es la comedia?, es el arte de ridiculizar la realidad para hacerla más llevadera, pero sin ofender a nadie”.

Streaming

“Estoy listo para el live show streaming, que es una oportunidad muy barata para vernos. Prefiero hacer un streaming para marcar la sana distancia y evitar riesgos. No es un show casero, es con una producción en un teatro con mi grupo desde Guadalajara".

Retiro

“Quiero seguir divirtiendo a la gente hasta que el creador me lo permita, cuando yo mismo sienta que ya no soy bienvenido, pues tendré que bajarme del escenario aunque no quiera, pero así es la vida. La fama es una joya hermosa para guardar”.

Redes sociales

Jo-Jorge Falcón entró al Tik Tok: “Nunca he sido mucho de internet, lo intenté y me gustó, porque es una manera de llevar un mensaje de ingenio y buen humor, estoy actualizando historias para llegara nuevas generaciones”.

Show virtual

22 de agosto a las 21:00 horas. Boleto electrónico: 155 pesos por www.arema.mx

