Juan José Origel decide retirarse de las redes sociales ante amenazas

Juan José Origel decidió anunciar su retiro temporal de las redes sociales, por todos los comentarios negativos que ha recibido y que incluso amenazan la vida de sus mascotas.

Desde su barecito de las estrellas de su casa, Pepillo Origel, envió un mensaje para sus seguidores en el cual expone las razones de esta decisión.

“Saben qué pasó, que ya no tengo ganas de hacer rifas de nada, d e nada… ¡De nada. He recibido tantas muestras de cariño, pero nunca me había pasado de conocer a tanta gente que lo que haces es utilizar estos espacios de las redes, para maltratar, calumniar a la gente y para tirarle tan mala onda", compartió el conductor de televisión.

Pepillo Origel se ha visto envuelto en la polémica por una demanda que enfrenta con la periodista Flor Rubio; así como una "pelea" en la pantalla con Erika Buenfil.

"Yo ya no voy a pedir disculpas a nadie ya. Ya no. Ya pedí, ya hice. A una y a otra. Sobre todo cuando es algo que ni siquiera tuve yo culpa de nada. Pero bueno por tratarse de una señora, dije yo ni modo, si la señora está dolida, yo ofrezco una disculpa y nada me pasa".

Añadió, "pero echarme esos miles y miles de gente encima, esos seguidores, que me siguen diciendo que me van a matar y a mis perros. A mí no me asustan, porque tampoco me van a asustar, pero que estén tirando tanta mier…, la verdad que sí da tanto coraje. Entonces por eso, quiero dejar, yo creo que voy a dejar un rato de estar con ustedes".

En un video compartido a través de su cuenta de Instagram, Pepillo reveló que ha dejado de realizar las rifas de cuadros que hacía, pero viajará a León para hacer algunas interacciones con el público.

"Se me va a pasar el coraje y al rato estaré contando otras cosas. Yo no quiero los millones de seguidores, quiero poquitos, pero que sea gente linda y buena. Me voy a ir a León, ustedes sigan escribiendo. Voy estar en León, porque quiero ver unos cuadros que tengo en una bodega. Este jueves voy a buscar un cuadro y hacer un en vivo para entregárselos a mi gente de León".

"Por eso voy a dejar un rato de estar con ustedes, Yo no uso el Instagram, ni el Facebook ni Youtube, ni nada de negocios, yo no hago negocios, ni pido dinero ni hago nada. Ni vendo nada. Es nomás por el cariño de estar con la gente que está conmigo. Pero ya me cansé, ya me aburrí, ya es demasiado".

