Las 10 canciones más polémicas de Molotov

Molotov ha tenido una historia llena de luchas y contrastes, sobre todo de ir en contra de la censura y la crítica a sus contenidos audiovisuales.

Hace unas semanas, la banda se sorprendió con la polémica que generó -nuevamente- la portada de su disco ¿Dónde jugarán las niñas? que salió en 1997.

En la portada del álbum puede verse una imagen de una joven con uniforme de secundaria mientras tiene los calzones a la mitad de las piernas. Ese disco tiene algunas de las canciones más icónicas de la banda de rock, como Puto, Cerdo, Que no te haga bobo Jacobo, entre otras.

Así que hacemos un recorrido por las diez canciones que en su momento fueron censuradas, criticadas, juzgadas y ovacionadas que fortalecieron el estilo y el sello de Molotov.

Rastaman-dita

“Baila rica nena, sabrosito, baila rica nena, mas pegadito. Me gusta chichi, me gusta chacha, yo quiero que me des. Que me des papaya”, así comienza el tema que se incluye en el disco de Apocalypshit.

El doble sentido y las referencias sexuales provocaron vetos en estaciones de radio.

Chinga tu madre

Catalogada como un himno para muchas generaciones, el tema que forma parte del disco ¿Dónde jugarán las niñas?, que solamente puede escucharse en los conciertos en vivo, pues no se permitió tocarla en radio y televisión.

Puto

"Que muy machin no? Ah muy machin no? Marica nena, mas bien putin no? Que muy machin no?". Después de dos décadas, la banda sigue recibiendo comentarios y acusaciones por este tema. Algunos los acusan de tener letra homofóbica y machista, por lo cual se debería castigar a Molotov.

La agrupación ha declarado que la canción está dedicada a los que hacen el mal a otras personas, no tiene ningún contexto homofóbico.

Changüich a la chichona

"Quiero hacerles sandwichito baile mas apretadito mejor. Que la lambada una picadita a la Italiana quiero bailar con la bola pero con la mas chichona".

Con un juego de palabras en doble sentido este tema del disco Dance and dense denso provocó que algunas mujeres se sintieran ofendidas y en su momento alzaran la voz. Después se aclaró que el tema solo era para honrar los atributos del género femenino.

Frijolero

El tema se posicionó como una protesta hacia los Estados Unidos y su trato a los mexicanos.

"Aunque nos hagan la fama. De que somos vendedores. De la droga que sembramos. Ustedes son consumidores". Algunas palabras fueron omitidas cuando la tocaban en la radio.

Quitate que ma’sturbas (Perra arrabalera)

“Te crees que pareces la vieja más buena. Te vistes bonito y no hay quien te crea. Y luego te extraña que nadie te quiera”.

El tema lanzado en 1997, fue una canción que logró una popularidad, pero también reacciones a favor y en contra.

El carnal de las estrellas

Polémica canción directamente en contra de la televisora mexicana Televisa, que ataca a los altos mandos, también censurada.

Gimme the power

"Porque no nacimos donde no hay qué comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como a unos huevones. No lo somos, ¡Viva México, cabrones!".

El vocabulario en las canciones de Molotov, es frecuentemente criticado por los padres de familia.

Voto latino

"Que sentirías si muere en tus brazos. A brother who got beaten up by macanazos. Asesinos, yeah, es lo que son. Es la única raza que odio de corazón".

Me vale Vergara

Del disco Con todo respeto. Este deporte también es carrera .Y al que nos ponga le daremos guerra porque de fútbol somos una escuela. Por eso Vergara siempre nos la pela".

El rock y la pasión del futbol se unieron en este tema.

¿Cuándo será el concierto vía streaming de Molotov?

23 de agosto, 19:30 horas concierto digital en vivo. Boleto: 170 pesos en www.ticketmaster.com.mx

