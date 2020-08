Ana Bárbara conquista con jumpsuit con aberturas y botines negros combinados con un sombrero vaquero

View this post on Instagram

Estos sembradíos son el resultado de un gran esfuerzo! Hay mucha gente que trabaja por la buena, que esperan pacientes el fruto de su esfuerzo. 🙌🏻 les aseguró una GRAN COSECHA 🙏🏻 a mucha honra mis sobrinos son Agricultores y trabajan con amor sus tierras @payo_barragan @barraganugalde los amo