Destrozan película Cuties por 'sexualizar menores' ¡Lo que debes saber de la cinta!

La película Cuties y Netflix han causado polémica en redes sociales, pues diversos usuarios de Twitter afirman que esta cinta sexualiza a niñas de 11 años de edad. Esta controversia inició cuando la plataforma streaming promocionó en sus redes sociales la sinopsis y una fotografía de las protagonistas, lo cual causó indignación, por lo que Netflix ya respondió al respecto.

Uno de los aspectos que molestó a decenas usuarios de Twitter fue la sinopsis de la cinta, que se podía leer en la plataforma, en la que se hace referencia a la historia de una niña de 11 años que quiere pertenecer a un grupo de baile. Sin embargo, los adjetivos de la descripción, así como la fotografía que se usó desataron el enojo de muchas personas.

"Amy tiene once y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar su feminidad y a desafiar a su familia religiosa", se leía en el sinopsis de la cinta. Por lo que se creó el hashtag #NetflixPedofilo. Ante esta situación Netflix ya se pronunció al respecto.

"Lamentamos profundamente las ilustraciones inapropiadas que usamos para Mignonnes / Cuties. No estaba bien, ni era representativo de esta película francesa que ganó un premio en Sundance. Hemos actualizado las imágenes y la descripción".

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020