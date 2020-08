Iván Arana dispuesto a dejar el lado oscuro

Iván Arana es un actor con once años de carrera en el cine, el teatro y la televisión. Ha participado en series como Soy tu fan, El señor de los cielos, Tiempos felices, La querida del centauro, entre otros títulos.

"A veces uno no se convierte en el actor en boga, en el actor que está en la revista, no me ha tocado vivir eso. Creo que tengo personajes muy interesantes, que al final de cuentas, si hago un recorrido, me doy cuenta que ahí la llevo. He podido explorar personajes oscuros, con muchos matices y creo que eso es lo más enriquecedor como artista".

El actor de cine y televisión señaló que le gustaría explorar la comedia, y dejar un poco de lado ese lado oscuro.

"Me gusta mucho la comedia, tuve algunas oportunidades con algunos personajes en Tiempos felices o Soy tu fan, es un género que me gusta mucho, así como el terror y suspenso, pero podría explorar la comedia, porque necesitamos reír mucho hoy y estoy abierto a que llegue algo por ahí. Ahorita, me están tirando a lado oscuro [risas], así que vamos aprovechando la ceja tupida para darle por ahí [risas]".

Ahora incursiona en el género del thriller psicológico con la cinta Cuidado con lo que deseas junto a Fernanda Castillo y Juan Ríos.

“Disfrute mucho la película, tuve la oportunidad de verla y sí me asusté [risas], eso es una ventaja que a ti mismo te sorprenda, eso habla bien; la verdad, tengo una opinión muy positiva de la película, porque actoralmente hicimos algo muy padre. Entramos en la situación y el Oso (Agustín Tapia), el director nos ayudó muco desde el texto, las lecturas para comenzar a buscar las situaciones, eso le dio vida propia a la película", compartió Iván Arana.

Dirigida por el realizador mexicano Agustín Tapia, esta coproducción entre México y España fue rodada en distintas locaciones del Ajusco y Valle de Bravo.

Fernanda Castillo interpreta a Nuria, la mamá de la pequeña Pamela. El resto del elenco está conformado por Juan Ríos, Valery Sais (Pamela) e Iván Arana (el tío Esteban).

"Es un terror psicológico, eso fue lo primero que me atrapó desde el guión, que no era el típico monstruito que te asusta, es un terror que te va envolviendo en la visión de los personajes y te va atrapando, porque te va dando giros. Te vas dando cuenta que el ser humano es un ser muy enfermo, que en su búsqueda de poder y deseo puede llevarse muchas cosas, como sucede en la película".



El actor mexicano reveló que no fue fácil filmar la cinta, por el contexto en que se desarrolló.

"Vivir esas locaciones difíciles ayudó, desde ese frío hasta meterse en una cabaña helada, eso nos ayudó mucho. Además, una preparación física, donde ya estábamos molidos antes de filmar, eso nos dio la fuerza para entrarle a la acción y a la locura de los personajes, espero que la gente vea eso".

Incursiona en Televisa

Iván Arana, por primera vez en su carrera trabaja en Televisa y en una telenovela: Imperio de mentiras.

"Ya llevamos bastante grabando. Estoy muy sorprendido porque nunca había hecho una telenovela, siempre era un híbrido, entre una serie y una novela; ahora sí es una telenovela, me siento muy apoyado. Estoy trabajando con excelentes actores, todos plantaditos en la tierra que es muy importante para trabajar muy a gusto".

Agregó, "hago el papel de Darío, es el antagónico villano joven, un cuate de buen corazón y va buscando la luz. Es mi primera vez en Televisa, va a ser una propuesta interesante".

"Estoy tratando de utilizar las redes para mandar un mensaje, lo que yo quiero decir y quiero que entiendan, es que estoy interpretando personajes y que tengo que crear empatía en cada personaje que hago. Estamos explorando la psicología humana, quiero que se vea así. Para eso es el arte, para espejearnos y decir eso no lo voy a hacer o caes en eso, es bueno verlo. Sepan que soy un actor que se va transformando para no caer en lo cómodo", finalizó Iván.

Lo que viene

"Me gusta mucho la lectura, así que estoy escribiendo mucho y uno de mis sueños es escribir un libro… estoy en eso. También, la pintura siempre me ha acompañado desde niño. Tengo esas inquietudes que no sé si las haga de viejito, pero en algún momento tienen que salir", compartió Iván Arana.

¿De qué trata Cuidado con lo que deseas?

Pamela va a cumplir ocho años. Adora los cuentos de hadas y las viejas películas de terror. Sus padres la llevan a celebrar su cumpleaños y su tío Esteban le da como regalo un bufón llamado Hellequin quien le permitirá ver el espectáculo de cómo se comportan los adultos cuando creen que nadie los ve.

Una escalofriante y terrorífica red de suspenso, traición y crimen se irá tejiendo ante sus ojos.

