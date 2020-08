El servicio streaming responde ante la polémica descripción de la trama de Cuties

Aunque aún no se ha estrenado Cuties película anunciada por Netflix para el próximo 9 de septiembre ya se ha generado mucha polémica, tanto que hasta la plataforma streaming tuvo que publicar un comunicado ofreciendo disculpas sobre lo sucedido. Y es que tras anunciarse que este drama estaría incluido en su catálogo, más de uno hizo "zoom" en la descripción o temática abordada, dando como resultado una explicación nada alentadora para la audiencia.

Una vez que se hizo público el anuncio de esta película dirigida por Maimouna Doucouré se generó una inmensa curiosidad por el póster y la particular descripción en la que se hace alarde a una niña de 11 años que se une a un grupo de bailarinas que bailan muy sensualmente. Esto de inmediato encendió las alarmas entre la audiencia que hizo capturas sobre el polémico texto que tenía la siguiente descripción:

"Amy tiene once años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar la familia religiosa".

Esto alborotó de inmediato las redes sociales, pues muchos cuestionaron el concepto de la trama considerándola poco instructiva para el público. Además también señalaron que el póster en el que las niñas se muestran muy sugerentes y no están vestidas acordes a su edad.

Pero no todo quedó ahí Netflix ante tal acusación, en la que incluso se posicionó el #Netflix pedofilia por considerar que la plataforma streaming está haciendo eco de este tipo de acciones, publicó un comunicado en el que expresó: "Sentimos mucho el uso del material, no apropiado, empleado en esta película. No era una representación adecuada del título, por lo que tanto la imagen y la descripción han sido actualizadas".

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020