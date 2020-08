Ernesto Laguardia cuenta cómo es su relación con Adela Noriega a más de 30 años de "Quinceañera"

Aunque han pasado 33 años desde el estreno de Quinceañera, el actor Ernesto Laguardia aún recuerda a la emblemática telenovela juvenil que protagonizó con Thalía, Adela Noriega y Rafael Rojas como la producción que cambió su vida y lo catapultó al estrellato.

El actor del entrañable ‘Pancho’ solo guarda memorias gratas de esta producción de Carla Estrada y así lo compartió durante una reciente entrevista al programa Hoy, donde contó cómo esta novela marcó un antes y después en su carrera y cómo se lleva en la actualidad con sus compañeros de elenco.

Ernesto Laguardia cuenta cómo es su relación actual con el elenco de Quinceañera

En su conversación con el matutino de Televisa, el histrión de 60 años hizo un viaje al pasado para recordar al memorable melodrama de 1987 que cautivó a la audiencia de manera inédita con aquellas problemáticas juveniles que planteaba.

#PremiosTVyNovelasVI El premio al #MejorActorJoven de 1987 fue para @E_Laguardia por su papel como ‘Pancho’ en #Quinceañera, el eterno enamorado de ‘Maricruz’ pic.twitter.com/IUPEzBeW74 — detlnovelas (🏡) (@detlnovelas1) February 24, 2019

"Siempre que se transmite tiene un éxito aún mayor. (Me siento) contento porque fue la primera novela juvenil, rompió paradigmas y hubo una gran aceptación, se paralizaba México tenía más de 50 puntos de rating, una aventura que fue maravillosa, me trajo la fama, el éxito, el escoger papeles, una carrera mucho más amplia para mí”, rememoró.

Destacó que en esa época forjó una gran amistad con todos los miembros del reparto, pero en la actualidad ese lazo se mantiene solo de manera ocasional. De hecho, sobre su gran amor en esa ficción, la alejada actriz de las telenovelas Adela Noriega, contó que no mantienen un seguimiento en su relación hoy en día.

"Con Thalía de repente nos escribimos; Nailea (Norvind), la acabo de encontrar en Los Ángeles; Adelita de repente me la encuentro, pero no tiene realmente como un seguimiento. Rafa Rojas he sabido de él, espero que no sea cierto todo lo que se ha sabido. Hicimos muy buena amistad, con mucho respeto, pero después ya cada quien tomo su camino”, admitió.

Asimismo, Laguardia concluyó develando que su secreto para permanecer tan fuerte y lozano tras décadas de culminar Quinceañera ha sido el ser agradecido, ejercitar y dedicarse a la familia.

"Ser feliz, trabajar, adorar mi carrera, al público, agradecerle siempre, todos los días, y pues hago ejercicio, me gusta mucho. Estar con la familia, soy muy casero”, finalizó.

